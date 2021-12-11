3 Doz BioNTech Aşısı Omicron Varyantına Karşı Ne Kadar Etkili?

Yapılan bir araştırma, 3 doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yeni COVID-19 varyantı endişelendirici olarak nitelendirildi.

3 Doz BioNTech Aşısı Omicron'a Karşı %75 Etkili

Bilim insanları, Omicron varyantının (B.1.1.529) genetik yapısını incelemek için çalışmalara devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen aşının Omicron'a karşı etkinliğini ortaya çıkardı.

NTV'deki habere göre İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, koronavirüs aşılarının Omicron Varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 581 adet Omicron varyantı vakası ve binlerce Delta hastasından elde edilen veriler analiz edildi.

İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçlarına göre üç doz Pfizer / BioNTech aşısı, ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron isimli yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladı.

Araştırma ekibi, İngiltere'de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük bir kısmını Omicron varyantının oluşturacağına yönelik bir tahminde bulundu. Ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha koronavirüse yakalanacağı düşünülüyor.

Omicron Varyantının Belirtileri Neler?

Kas ağrısı

Yorgunluk

Kendini iyi hissetmeme

Hafif öksürük

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, yeni varyantın belirtilerinin daha önceki vakalara kıyasla çok farklı ve çok hafif olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, Omicron varyantına yakalanan hastaların hiçbirinde koku ya da tat alma duyusunda bir kaybın yaşanmadığını ifade etti.

SAMA Başkanı Dr. Coetzee, hastalarda bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, hafif öksürük, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni varyanta yakalanan bazı vakaların şu anda evde tedavi edildiğini söyledi.

Bilim insanları, Omicron varyantının (B.1.1.529) genetik yapısını incelemek için çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, yeni varyant ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilmesi için sekiz haftalık bir araştırma sürecine ihtiyacın olduğunu belirtiyor.