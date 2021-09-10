3. Doz BioNTech Aşısı Ne Zaman Yapılacak?

3. doz BionTech aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? İki doz BioNTech aşısı yaptıran vatandaşların üçüncü dozu ne zaman yaptıracağına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

3. Doz BioNTech Aşısı Tarihi Belli Oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "2 doz mRNA (BioNTech) aşısı olan vatandaşlarımızın da hatırlatma dozuna ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı. Peki, üçüncü doz BioNTech aşısı ne zaman uygulanacak?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre hatırlatma dozu olarak isimlendirilen üçüncü doz aşıya ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Kenan Midilli, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması kararı alındığını açıkladı.

Normalde vücut bir enfeksiyon ile karşılaştığında onu vücuttan atabilmek ve yenebilmek için şiddetli bir tepki verdiğini belirten Prof. Dr. Kenan Midilli, açıklamasına şu sözleri le devam etti:

"Yendikten sonra da şiddetli tepki halini sürekli olmasının kendisine zarar vereceğini bildiği için bu enfeksiyon etkeni kontrol altına alındıktan sonra vücut tekrar aşırı tepki halinden normale döner, ama aynı etkenle tekrar karşılaşma olasılığına karşı bu sefer çok daha hızlı bir şekilde yanıt geliştirebilecek bir bağışıklık belleği oluşturur." "Ama vücudun belli bölgelerinde antikor üretecek olan bellek devreye girmek üzere yedekte tutulur. Aynı durum aşı ile uyarılan bağışık yanıtlar için de söz konusudur."

Zaman içerisinde antikor seviyelerinin düştüğünü fakat tekrar karşılaşma halinde hızlı bir şekilde yükseldiğini ifade eden Prof. Dr. Midilli, kalan belleğin vecereği yanıtların enfeksiyonun oluşumunu engellemese bile enfeksiyonun vücutta büyük hasar veya ölüm gibi beklenmeyen sonuçlarını çoğu zaman engellediğini söyledi.

Prof. Dr. Kenan Midilli, gerçek yaşam verilerinin özellikle bağışıklık sistemi daha düşük düzeyde yanıt verebilen ileri yaş grupları olmak üzere antikor hücrelerinin aşıların etkililiğinin altıncı aydan sonra azaldığını gösterdiğini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle Türkiye’de de belleği tazelemek ve güçlendirmek için aşıların etki düzeyini yükseltebilmek için ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılma kararı alındı."

Prof. Dr. Midilli, "6 ayda bir aşı olup olmayacağımızı zaman gösterecek. Çünkü Türkiye’de aşısız büyük bir kesim var. Bu kişiler aşı olmadığı müddetçe aşılılara da zarar veriyorlar. Onların hasta olma riskleri büyük ve virüs kaptıktan sonra varyant ortaya çıkarma ihtimalleri çok yüksek" şeklinde konuştu.