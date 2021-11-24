3. Doz BioNTech Koruyuculuk Oranı Belli Oldu

3. doz BionTech koruyuculuk oranı açıklandı. Peki, Türkiye'de de uygulanan yeni tip koronavirüs aşısının üçüncü dozu ne kadar koruma sağlıyor? Bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

3. Doz BioNTech Koruyuculuk Oranı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde ye ralan Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları, mRNA teknolojisine sahip olan COVID-19 aşılarının üçüncü dozunun sağladığı korumaya ilişkin çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma kapsamında Chicago'da yaşayan 33 tam aşılı ve sağlıklı kişinin kan değerleri ve verileri analiz edildi. Yaş ortalaması 43 olan grupta ikinci doz aşıdan dokuz ay sonra antikor seviyelerinde azalma tespit edildi.

Bilim insanları, hatırlatma dozu olarak nitelendirilen üçüncü doz aşının çok daha güçlü ve uzun süren bir korumayı tetiklediğini gözlemledi. Sözcü'deki habere göre araştırma ekibinde yer alan Alexis Demonbreun, üçüncü doz aşının antikor seviyelerinin çok güçlü olduğunu, potansiyel olarak iki doz aşıdan daha uzun süre koruma sağlayabileceğini söyledi.

Gerçekleştirilen çalışmaya göre üçüncü doz aşı uygulandıktan sonra antikor seviyeleri 25 kat arttı. Bilim insanları, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu seviyenin ikinci doz aşının oluşturduğu korumadan 5 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Üçüncü doz aşının oluşturduğu antikorun COVID-19'u atlatan insanlarda oluşan antikordan 50 kat daha daha fazla olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bilim insanları tarafından yapılan araştırma henüz hakemli bir dergide yayımlanmadı.

Araştırma ekibinde yer alan Thomas McDade de söz konusu çalışma ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. McDade, elde edilen sonuçların üçüncü doz aşı yaptırmayı düşünen insanlar için dikkat çekici sonuçlar sağladığını ifade etti.

mRNA aşılarının yeni tip koronavirüs kaynaklı hastaneye yatış ve ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını söyleyen McDade, antikor seviyesinin zaman içerisinde azaldığını belirtti.

3. Doz BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon yapılan kolda ağrı

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

Hafif grip semptomları

Üçüncü doz BioNTech aşısında en sık görülen yan etkiler arasında yorgunluk hissi, enjeksiyon yapılan kolda ağrı ve baş ağrısı yer alıyor. Bunlara ek olarak 3. doz BioNTech aşısı uygulanan bazı kişilerde hafif grip benzeri belirtilerin de görüldüğü belirtildi. Uzmanlar, bu semptomların normal olduğunu açıkladı.