CDC, 3. Doz Koronavirüs Aşısı İçin Uygunluk Kriterini Güncelledi!

CDC (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), 3. doz koronavirüs aşısı için uygunluk kriteri üzerinde güncelleme yaptı. CDC'nin güncellediği kılavuzda şizofreni ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da dahil olmak üzere bazı zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etmekte olan hastalar, ek COVID-19 aşısını yaptırmak için uygun olduğu belirtildi.

Depresyonun yanı sıra daha pek çok psikolojik rahatsızlık daha bulunuyor. CDC, geçen hafta Twitter üzerinden yapmış olduğu duyuruda akciğer, karaciğer ve tüberküloz hastalıklarına sahip olunmaması gerektiğini ifade etmişti.

Hangi Rahatsızlığa Sahip Kişiler, 3. Doz Koronavirüs Aşısı Olabilir?

Depresyon,

Şizofreni,

Bipolar bozukluk,

Mevsimsel duygu durum bozukluğu ve daha birçok duygu durum bozukluğuna sahip kişiler, takviye niteliğinde üçüncü doz aşısını yaptırabilir.

Pennsylvania Üniversitesinden profesör ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin aşı danışma bölümünün bir üyesi olan Dr. Paul Offit, New York Times'a yapmış olduğu açıklamada açıklamada, son değişikliğin Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %85'inin artık COVID-19 aşısının ek dozu için uygun olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Offit, NY Times'a yaptığı açıklamada ayrıca kapının giderek açıldığını belirtti. Aşı programı kapsamında öncelik özellikle bir COVID-19 aşısının ek dozunun getirebileceği daha büyük korumadan mutlaka yararlanması gereken kişilere veriliyor. Bu öncelikli olarak COVID-19'u çok ağır geçirmesine neden olabilecek tıbbi sorunlara sahip kişileri içeriyor. Söz konusu grup için COVID-19 aşısının çok önemli olması, aşıların hastalığı hafif atlatılmasını sağlamasından kaynaklanıyor.

Bu gruba son yapılan değişiklik ile bazı zihinsel sağlık sorununa sahip kişiler de eklendi çünkü son yapılan araştırmalar, hastaneye yatma ve COVID-19'dan ötürü vefat etme açısından bu grubun çok daha büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor.

CDC tarafından atıfta bulunulan bir araştırmaya göre COVID-19 kaynaklı en yüksek ölüm oranı büyük ölçüde bipolar bozukluk ve şizofreni hastalarından oluşuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ek doz için uygun olan kişiler arasında şu anda 65 yaş ve üstü yetişkinler, Johnson & Johnson aşısı olan herkes, uzun süreli bakımevlerinde yaşayanlar, işleri ya da bulundukları ortam nedeniyle COVID-19'a yakalanma riski taşıyan yetişkinler bulunuyor. Bağışıklık sorunu olan kişiler de üçüncü (bazı durumlarda dördüncü) doz için uygun görülüyor.