3 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 3 Ekim Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 3 Ekim Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 3 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 3 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 3 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.

3 Ekim Türkiye Koronavirüs Hasta Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 103.219 test yapıldığı ve 1.502 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 59 kişi hayatını kaybetti ve 1.211 kişi iyileşti.

3 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

3 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 323.014 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.384'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.470 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 283.868 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.