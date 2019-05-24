Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris yıldızında 3 extrasolar kuyruklu yıldız keşfedildi. Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları kuyruklu yıldızları, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS'in sağladığı veriler ile tespit etti.

Innsbruck Üniversitesi Astro ve Moleküler Fizik Enstitüsü'nde görevli bilim adamları Sebastian Zieba ve Konstanze Zwintz'in, Mart ayında Beta Pictoris yıldızının ışık eğrisini incelerken güneş sistemi dışındaki 3 kuyruklu yıldızın sinyalini keşfettiği bildirildi. Zieba ve Zwintz verinin, Beta Pictoris'in ışık yoğunluğunda kayda değer bir azalma olduğunu, yıldızın yörüngesinde bir nesnenin karaltısına bağlı bu değişimlerin açıkça bir kuyruklu yıldızla ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Kuyruklu Yıldız Bilimi Açısından Önemli Bir Keşif

Araştırmaya destek veren Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü Doktoru Grant Kennedy de keşfin öte kuyruklu yıldız bilimi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Kennedy, "Beta Pictoris'in güneş sistemi ötesinde kuyruklu yıldızlara ev sahipliği yaptığı on yıllardır düşünülüyordu. TESS, bu kuyruklu yıldızların varlığını ispatlayan bağımsız veriler sunuyor. Bir sonraki hedefimiz yıldızların etrafında benzer işaretler bulabilmek. Bu keşif, TESS uydusunun görevine uygun olduğunu gösteriyor." dedi.

Leiden Üniversitesi'nden Matthew Kenworthy ve Warwick Üniversitesi'nden Grant Kennedy'in iş birliğiyle tamamlanan keşfin sonuçları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanacak. Güneş sistemi ötesindeki gezegenleri keşfetmeyi hedefleyen TESS uydusu, gelişmiş teknik donanımı ile gezegenlerden çok daha küçük olan kuyruklu yıldızların keşfi açısından da önem taşıyor.

Sizler keşfedilen kuyruklu yıldızlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!