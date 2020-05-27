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3 GSM Operatörüne İnceleme Başlatıldı

3-gsm-operatorune-inceleme
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Bayramın 1. günü yaşanan iletişim problemleri hakkında 3 GSM şirketine inceleme başlatıldığı paylaşıldı.

GSM Operatörlerine Ceza Kesilebilir

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın 1. günü telefondan sevdikleri ile konuşmak için arama yaptı ancak aramada sorunlar yaşandı. Arama başarısız şeklinde hata mesajları alan vatandaşlar operatörler ile iletişime geçti.

Operatörler resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada diğer operatörlere suç attı. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından incelemelerin başlatıldığı bilgisi açıklandı.

GSM operatörleri tarafından geçtiğimiz günlerde şu açıklamalar yapılmıştı:

Bildiğiniz üzere İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremde de operatörlerde sorunlar yaşanmıştı ve operatörlere ceza kesilmişti.

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