3. Mi Store Açılıyor, İndirim ve Kampanyaları Kaçırmayın!

Çinli üretici Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, 3. Mi Store’u çok yakında açıyor. Türkiye’deki üçüncü yetkili Mi Store olacak olan mağazanın açılışı şerefine gelenlere büyük indirim ve harika kampanyalar sunulacak.

Türkiye'deki 3. Mi Store 15 Haziran'da Açılıyor

Fiyat - performans akıllı telefon modelleri ve akıllı bilekleriyle kullanıcıların hafızalarına kazanan, farklı teknolojik ürünlerle de karşımıza çıkan Çinli dev üretici Xiaomi’nin Türkiye’deki yetkili distribütörü EVOFONE, 3. Mi Store’u açıyor. 15 Haziran Cumartesi günü Akasya AVM’de Türkiye’deki üçüncü yetkili Mi Store mağazası açılacak. İlk mağaza açılışında olduğu gibi mağazaya uğrayan Xiaomi tutkunlarına indirim ve kampanyalar sunulacak; Pazar gününe kadar devam edecek.

İlk Mi Store mağazası 2018 yılının Eylül ayında Vadi İstanbul AVM’de açılmış, 8000 kişilik rekor katılım gerçekleşmişti. Aralık ayında da Forum İstanbul AVM’de 2. yetkili Mi Store açılmış, 4 gün boyunca süren kampanyalarla yine bir rekora imza atılmıştı. Mi Store mağazalarda akıllı telefon, bileklik, dizüstü bilgisayar, akıllı televizyon, akıllı tartı, drone, Bluetooth kulaklık ve hoparlör gibi ürünlerin yanı sıra akıllı su ısıtıcısı, pilav makinesi, şemsiye, scooter, güneş gözlüğü gibi ilginç ürünler de bulunuyor. 160’ın üzerinde ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilere ulaştırılıyor.

3. Yetkili Mi Store açılışına özel hediye ve indirimler:

Akasya AVM’nin ikinci katında gerçekleştirilen açılışta ziyaretçilere çok özel hediyeler ve indirim seçenekleri de sunulacak. Cep telefonlarında ve aksesuarlarda inanılmaz fiyatlarla son tüketicilerle buluşacak ürünlerin yanı sıra katılımcıları bekleyen hediyelerde olacak.

Mi 8 Lite 64gb 2.499 TL yerine 1.749 TL

Mi 8 Lite 128 gb 2.999 TL yerine 2.149 TL

Note 7 64gb 2.499 TL yerine 1.849 TL

Note 7 128gb 2.699 TL yerine 2.149 TL

Mi 9 5.999 TL yerine 4.999 TL

Mi Mix3 5.799 TL yerine 3.999 TL

Ayrıca ilk telefon alımı yapan 300 kişiye powerbank hediye edilecek. Hediyeler arasında 300 adet powerbank, 100 adet basic kulaklık, 100 adet Mi Band 3, 100 adet Bluetooth hoparlör ve yapılacak sürpriz yarışmalarla saat başı telefon hediye edilecektir. Babalar gününe özel hediye ve yarışmalar Pazar günü de devam edecektir. Ayrıca yüzlerce özel tasarım t-shirt, bileklik, şapka, rozet gibi sürpriz hediyeler olacaktır.