Güney Afrikalı Kardeşlerden 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Vurgunu

Güney Afrika yatırımcıları 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu ile büyük sarsıldı. Güney Afrikalı bir kripto para yatırım platformunun 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile kayıplara karıştığı aktarıldı. Africrypt isimli web sitenin kurucusu olan iki kardeş izlerini kaybettirmeyi başarmış durumda.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bir Bloomberg raporuna göre, Cape Town merkezli kripto para yatırım platformu Africrypt'in iki erkek kardeşi ve kurucusu ortadan kayboldu. Bu kaybolma, müşterilerinin 3,6 milyar dolarlık Bitcoin'inin de kaçırıldığı anlamına geliyor.

Kripto Dünyası 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Vurgununu Konuşuyor

Güney Afrika polis gücü Hawks, yatırımcılar tarafından kontrol etmesi için tutulan Cape Town hukuk firması Hanekom Attorneys'in iki kardeşi gözden kaçırdıklarını söylemesinin ardından onlarca şikayet aldı.

Raporda, Africrypt Operasyon Direktörü 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki kardeşi Raees Cajee'nin 2019'da Africrypt'i kurduğu belirtildi. Şirketin web sitesi halihazırda yayından kaldırılmış durumda ve aramalar yoluyla kardeşlerden hiçbirine ulaşılmış değil.

Bildirildiğine göre Nisan ayında Ameer Cajee'nin ağabeyi Raees, müşterilere şirketin bir bilgisayar korsanlığının kurbanı olduğunu söyledi ve kayıp fonların geri alınma sürecinin yavaşlayacağı uyarısını yaptı. Bu durumu yetkililere bildirmemelerini isteyen kardeş, sistemsel sorun yaşadıklarını iddia etti.

Hanekom Attorneys isimli hukuk firması ise e-postayla yoluyla paylaşılan açıklamada, "Raees'in duyurusunda, yatırımcılara yasal işlem yapmamalarını söylediği için hemen şüphelendik. Africrypt çalışanları, iddia edilen saldırıdan yedi gün önce arka uç platformlarına erişimi zaten kaybetmişti" ifadelerini kullandı.

Hanekom'daki yetkili avukatlar ayrıca müşterinin cüzdanlarından ve Güney Afrika'dan gelen diğer nakdi paraların, izlenemez hale gelmesi için diğer büyük Bitcoin havuzlarından geçirildiğini söyledi.

Kenyalı haber sitesi BitcoinKE, Güney Afrika'daki Gauteng Güney Yüksek Mahkemesi'nin iki kardeş hakkında geçici tasfiye kararı çıkardığını ve tasfiyeye karşı çıkmaları için 19 Temmuz 2021'e kadar süre verildiğini bildirdi.

Türkiye'nin yeni dolandırıcıları

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çiftlik bank vakasına benzer bir vaka daha ortaya çıkmıştı. 2020 yılında ortaya çıkan Ava Premium olarak ortaya çıkan ve yatırımcılarına haftalık olarak kazanç sağladığını iddia eden bir şirket kapandı. Şirketin web sitesine girilemezken telefonla da iletişime geçilemedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirket ile bağlantısı olan Melike Polatel, Ali Tatar ve Yaşar Tursun hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.