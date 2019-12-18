3 Milyon Dolar Ödüllü Oyun Turnuvası Başlıyor

Respawn Entertainment, popüler ve ödüllü battle royale shooter oyunları Apex Legends için ilk resmi turnuvayı başlatıyor. Herkese açık bir turnuva olacağı açıklanan Apex Legends Global Series’in kazananı tam 3 milyon doların sahibi olacak. Turnuvanın detayları haberimizde.

PC platformu ve oyun konsollarında çıkış yaptığı günden Ekim ayı sonuna 70 milyon indirmeyi geçen, geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards etkinliğinde en iyi multiplayer oyun ödülünü kazanan Apex Legends için çok yakında turnuva düzenlenecek.

Sadece e-spor takımlarında olanların değil, profesyonel amatör tüm oyuncuların online ve canlı etkinliklerde mücadele edeceği bir turnuva olacak olan Apex Legends Global Series, 25 Ocak’ta gerçekleşecek. İlk etkinliğe kayıt hem profesyonel hem de amatörler için Ocak ayı başında başlayacak. Turnuva, 12 global canlı etkinliğe sahne olacak. Yaş, PC sistem gereksinimleri ve diğer uygunluk gerekliliklerin karşılayan 60’ın üzerinde ülkeden oyuncular turnuvada mücadele edecek. Online turnuvalarda iyi puanlama yapmak, üç kişiden oluşan takımlara bölgesel meydan okuyucu etkinlikler ve global prömiyer etkinlikleri gibi canlı etkinliklere erişim hakkı tanıyacak. Herhangi bir turnuvada yeterince iyi performans sergilemek, üç büyükten birine 100 kadar takımın olacağı canlı etkinliklere de erişim hakkı verecek. İlk üç büyükten sadece en iyi 60 takım, 1 milyon dolar ödül havuzlu şampiyonluk etkinliğine katılacak. İlk büyük 13 Mart - 15 Mart 2020 arasında gerçekleşecek. Apex Legends Global Series Online Turnuvalarının çoğu Kaliforniya, Redwood City’deki EA’in yeni yayın merkezinde olacak.

Respawn ve Electronic Arts’ın (EA) 3 milyon dolar ödüllü Apex Legends Global Series, e-spor oyuncularının yanı sıra dünyanın dört bir yanından amatör oyuncuları da bir araya getirecek etkili bir turnuva. Respawn başkanı Vince Zampella, Apex Legends’ın geleceğinde e-sporun büyük rol oynadığını ve Apex Legends Global Series ‘in bir başlangıç olduğunu ifade etti. Turnuva detaylarına, katılım şartlarına Apex Legends Global Series sayfasından ulaşabilirsiniz.