3 Saat Süren Güneş Patlamasının Videosu Yayınlandı

Güneş patlamaları son aylarda Güneş'imizde giderek daha yaygın hâle geldi. Yıldızımız manyetik gücünü esnetmeye devam ettikçe daha fazlasını göreceğimizden eminiz ancak şimdi, Güneş ve Heliosferik Gözlemevi'nden alınan görüntüler kullanılarak oluşturulan bir Güneş patlaması videosu, bize en son alevlenmenin göz kamaştırıcı bir görüntüsünü sunuyor.

Video, Helioviewer.org kullanılarak çekildi ve YouTube'a yüklendi. Güneş patlaması videosu, AR3032 olarak bilinen büyüyen bir Güneş lekesini sergiliyor. Güneş lekesi 13 Haziran'da patladı ve M3 sınıfı bir güneş patlaması yarattı. Space.com'a göre parlamanın kendisi yaklaşık üç saat sürdü.

Videoda görülen Güneş patlaması o kadar güçlüydü ki Japonya ve Güneydoğu Asya'da bir radyo kesintisi yarattı. Bu nedenle bölgedeki telsiz operatörleri, parlama sırasında bazı olağandışı etkiler fark etmiş olabilir. Güneş patlaması ayrıca uzaya büyük bir koronal kütle atımı (CME) fırlattı.

CME'nin bu hafta içinde Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor. NOAA tarafından yapılan bir simülasyon yakın bir tarihte Dünya'yı vurabileceğini öne sürüyor. Eğer vurursa Güneş patlamasının CME'si Dünya çapında jeomanyetik fırtınalar yaratabilir.

Jeomanyetik Fırtına Nedir?

Güneş patlaması videosunu görmek heyecan verici ve göz kamaştırıcı olsa da Güneş'in dışarı attığı enerji şakaya gelmez. Yukarıda belirttiğimiz üzere fırlattığı CME, Dünya'nın yakınından geçecek gibi görünüyor ve bir CME, Dünya'nın manyetik alanına çarptığında birçok şey olabilir.

Birincisi, fırtınalar gökyüzünde güzel ışık gösterileri olan daha fazla aurora yaratabilir. Yıllar boyunca çok sayıda aurora gördük ve hatta Mars gibi diğer gezegenlerde de benzerleri çokça kez görüldü ancak CME'ler bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor.

Bunlar Dünya'nın radyasyon kuşaklarındaki değişiklikler ve hatta manyetosferimizdeki akımlardan ibaret. Bunların hepsi, Dünya'daki teknolojinin manyetik bozuklukları da dâhil olmak üzere, gezegen üzerinde başka etkilere yol açabilecek değişikliklerdir.

Nihayetinde, Güneş patlamasını video biçiminde görebilmek göz kamaştırıcı ancak bu olayların Dünya ve diğer gezegenler için ne kadar tehlikeli olduğunu unutmamak da bir o kadar önemli. Ayrıca önümüzdeki aylarda daha fazla Güneş patlaması görmeye devam edeceğimizi de belirtmekte fayda var. Bu, Güneş'imizin faaliyet döngüsünün zirvesine doğru istikrarlı bir şekilde devam etmesinden kaynaklanıyor. Bilim insanları 2025'te zirveye ulaşmasını bekliyor.