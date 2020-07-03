3 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 3 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 3 Temmuz Türkiye can kaybı kaç? 3 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı.

3 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 52.141 test yapıldığı ve 1.172 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.313 kişi iyileşti.

3 Temmuz Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

3 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 203.456 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.186'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.082 toplam entübe hasta sayısının ise 374 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 178.278 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan."

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan. pic.twitter.com/0WOGpJzYwZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

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