Bu Hafta 3 Ücretsiz Epic Games Store Oyunu İndirebilirsiniz

Ücretsiz olarak dağıttı hem düşük hem de büyük bütçeli oyunlar ile kütüphanelerimizi coşturan ve biz PC oyuncularını sevindirmeyi her daim başaran Epic Games tarafından bu hafta 3 ücretsiz Epic Games Store oyunu dağıtılıyor. Görünüşe göre bizleri epey keyifli günler bekliyor. Verilen oyunlar ve detayları haberimizde.

3 Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Bu hafta bir nevi Daedalic Entertainment haftası diyebiliriz. Çünkü ücretsiz olarak dağıtılan oyunlardan Deponia: The Complete Journey ve Ken Follett's The Pillars of the Earth, Almanya menşeli yayıncıya ait. The First Tree ise David Wehle’nin ellerinden çıktı. Gelin isterseniz bu oyunlara kısaca bir bakış atalım.

Deponia: The Complete Journey

Daedalic Entertainment tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Deponia: The Complete Journey, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Macera türündeki oyunun hikayesine göre, ana karakterimiz Rufus, yaşamaktan sıkıldığı Deponia gezegeninden kaçmaya çalışıyor. Tam da bu esnada, yoluna Elysium şehrinden gelen Goal çıkıyor. Bu tanışmaları karakterimizin kıza aşık olmasının yanı sıra, kruvazörünü yanlışlıkla Deponia gezegenine düşürmesine neden oluyor. Goal’u elde etmeyi kafasına koyan Rufus, bunun için de kızın yaşadığı şehre gitmeye karar veriyor ve tüm macera da böylece başlıyor.

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Ken Follet’ın çok satan The Pillars of the Earth romanından uyarlanan oyunda, on ikinci yüzyıl İngiltere’sine gidiyoruz. Büyük güç ve savaş zamanlarında, küçük bir kasabada halkın zenginliği ve güvenliği için bir katedral inşaatına başlanıyor. Hayatta kalabilmek için verilen mücadelede yaşam ve kader iç içe geçiyor ve Kingsbridge kasabasında yaşananları etkileşimli bir yol ile yeniden deneyimleme fırsatı buluyoruz. Jack, Aliena ve Philip karakterlerinin rollerine bürüneceğiniz Ken Follett's The Pillars of the Earth oyununda, yapacağımız keşifler, alacağımız kararlar ve diyalog seçimlerimiz ile romandaki olayların akışını değiştirebileceğiz.

The First Tree

2017 yılında satışa sunulmuş olan The First Tree, iki paralel hikaye sunan bir araştırma odaklı oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta kayıp olan ailesini bulmaya çalışan tilki, diğer tarafta ise Alaska’da babasıyla yeniden iletişim kuran bir oğlan çocuğu olacak. Bir tilkiyi kontrol edeceğiniz oyunda yaşamın kaynağına doğru yol alırken ölümün ne anlama geldiğini de öğreneceksiniz. Yolunuzun üzerinde çeşitli eserler bulacak iken, yolculuğu sizinkiyle iç içe geçmiş olan oğlan çocuğunun yaşamı ile ilgili de hikayeler dinleyeceksiniz.

Eğer bahsi geçen bu oyunlar ilginizi çekmişse, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 22 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.