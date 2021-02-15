3 Vaka Görüldü: Sokağa Çıkma Yasağı Getirildi

3 vaka görülmesinin ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konu hakkında açıklamalarda bulundu ve sokağa çıkma yasağı getirildiği bilgisini verdi.

Yeni Zelanda'da 3 Koronavirüs Vakası Görüldü

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde 3 vaka görüldüğünü açıklayan, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern zor bir karar aldıklarını ve sokağa çıkma yasaklarını geri getirdiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının 3 gün boyunca süreceği bilgisi paylaşıldı.

3 gün boyunca sadece temel ihtiyaçları karşılamak için sokağa çıkılabileceği açıklandı. 3 vakanın görülmesi ile birlikte ülkede bulunan diğer şehirlerde de seviye yükseltildi. Auckland şehrinde görülen üç vakanın bir kız ve ebeveynlerinde olduğu bilgisi verildi.

Sizler 3 vakanın görülmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı kararı alan Yeni Zelanda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs Belirtileri Listesi

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.