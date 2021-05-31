Sadece 8 Haftada 3 Yaş Gençleşme Yöntemi Bulundu!

Bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada 8 haftada 3 yaş gençleşme yöntemi test edildi. Çalışma, diyet ve yaşam tarzı üzerinde yapılacak bir değişiklik ile sekiz haftada üç yıldan daha fazla gençleşmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Yeni Gençleşme Yöntemi Nasıl Bulundu?

Çığır açıcı nitelikte bir çalışmada DNA metilasyonu dengelenerek insanların biyolojik yaşının sekiz hafta içerisinde üç yıldan daha fazla yaş gençleşmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Hakemli bir dergide yayımlanan çalışma, yaşam tarzı ve diyet gibi unsurların biyolojik yaşı hızlı bir şekilde düşürebileceğine dair önemli ve bilimsel kanıtlar sunuyor.

Yaşlanma ile zayıflayan bağışıklık sistemi, kronik hastalığın birincil nedeni olduğundan bu gençleşme bu tür hastalıkların önüne geçme açısından da faydalı olabilir.

Son yapılan bir çalışmada 50 ila 72 yaşlarında 43 sağlıklı erkek katılımcı olarak yer aldı. 8 hafta boyunca sürdürülen çalışmada katılımcılar uyku, diyet, egzersiz, bitkisel besin ve ek probiyotikleri içeren bir tedavi programına tabi tutuldu. Bütün bunlar biyolojik yaşta istatiksel olarak önemli ölçüde bir düşüş sağladı. Araştırmacılar, bu düşüşün 3 yıldan daha fazla olduğunu belirtti.

Çalışmanın öncüsü Kara Fitzgerald, birleşik müdahale programının DNA metilasyonu adı verilen spesifik bir biyolojik mekanizmanın hedef alınması için tasarlandığını ifade etti.

Fitzgerald, çalışmanın erken aşamasında elde edilen bilgilerin biyolojik yaşın tersine doğru akma potansiyelini inceleyen çok az sayıda çalışma ile tutarlı olduğunu ifade etti ve bu çalışmalara büyük bir ilerleme kaydettirebileceğine işaret etti.

Filtzgerald, son çalışma ile elde edilen bulguları desteklemesi için daha büyük bir çalışma gerçekleştireceklerini ve bunu yapmak için birçok katılımcı ile anlaşmaların sürdürüldüğünü ifade etti. İkinci çalışmanın ilk çalışmaya kıyasla daha büyük bir katılımcı grubu ile yapılması ile çalışmanın farklı yaş ve özelliklere sahip insanlar üzerinde ne tür etkileri olduğuna dair fikir sahibi olunmak isteniyor.

McGill Üniversitesinden Moshe Szyf, Dr. Fitzgerald'ın yaklaşımının benzersiz olmasını çalışmanın insan vücudunun metilasyon sistemini hedef alan doğal bir yöntem izlemesine bağladı ve bu çalışmanın insan sağlığı üzerinde oldukça önemli faydaları olabileceğini söyledi.