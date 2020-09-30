30 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 30 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

30 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 30 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

30 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 112.098 test yapıldığı ve 1.391 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 65 kişi hayatını kaybetti ve 1.245 kişi iyileşti.

30 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

30 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 318.663 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.195'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.516 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 279.749 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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