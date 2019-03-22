30 Liralık Tacoma, Humble Bundle'da Ücretsiz Oldu

Bugüne kadar dağıttığı ücretsiz oyunlarla ön plana çıkan Humble Bundle yine güzel bir sürpriz yaptı. Bugün başlayan yeni kampanya ile Steam üzerinde 31 lira fiyat etiketi olan macera oyunu Tacoma ücretsiz oldu.

Humble Bundle, farklı bir dijital oyun mağazası olarak karşımıza çıkmıştı. Kar amacı gütmekten öte yardım kuruluşlarına yardım yapılması üzerine kurulu sistem, birçok oyun yapımcısı tarafından desteklenmiş ve milyonlarca dolarlık gelirler yardım kuruluşlarına gönderilmişti. Kampanyalarına olan desteği artırmak adına çalışmalarına devam eden Humble Bundle, bu kampanyalara dikkat çekmek için ücretsiz oyun vermeye başlamıştı.

Humble Bundle üzerinde ücretsiz olan son oyun ise Steam üzerinde 31 Türk Lirası fiyat etiketi bulunan Tacoma oldu. Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken bağımsız oyunlarından bir tanesi olan Tacoma, ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Bugünden başlamak üzere önümüzdeki iki gün içerisinde Tacoma’nın ücretsiz olarak alınabileceği ve Steam hesaplarına eklenebileceği belirtildi.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için önce Humble Bundle hesabı açmalısınız. Hesap açmak için buraya tıklayın. Hesap açtıysanız veya halihazırda bir hesabınız varsa giriş yaptıktan sonra Tacoma'nın Humble Bundle internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.