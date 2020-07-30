30 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 30 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

30 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 30 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 30 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 30 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

30 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.236 test yapıldığı ve 967 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 982 kişi iyileşti.

30 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

30 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 229.891 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.674'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 561 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 213.539 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın." dedi.

Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5K9WiXiN6Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2020

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