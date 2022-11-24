300 Bin Eve Enerji Sağlayabilen Batarya Merkezi Açıldı

300 bini aşkın eve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji Avrupa'nın en büyük batarya merkezi açıldı. İşte detaylar!

300 Bin Eve Enerji Sağlayabilen Batarya Merkezi Açıldı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en büyük batarya tesisi açıldı. Birleşik Krallık'ta açılan bu büyük batarya tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yedek enerjiyi 300 bini aşkın eve sağlaması planlıyor. 196 MWh kapasiteye sahip bu batarya tesisinin geleceğin enerji kullanımının öncüsü olması bekleniyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre önümüzdeki kış aylarında Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşların elektrik sıkıntısı çekeceği iddiaları sonrası Avrupa'nın en büyük batarya tesisi beklenenden tam bir ay önce faaliyete geçirildi.

Tesla ile bir iş birliği üzerinde yürütülen tesis, Tesla'dan gerekli enerjiyi doğru şebekelere yönlendirmek adına yapay zekâ desteği alıyor.

300 Bin Eve Enerji Sağlayabilen Batarya Merkezi Açıldı

Avrupa'nın En Büyük Batarya Tesisi: Harmony Energy

Harmony Energy, Birleşik Krallık'taki vatandaşlara gerekli olan elektriğin çıkışını stabilize etme, dengeleme ve bu elektrik enerjisini daha etkin şekilde kullanılmasını sağlama noktasında önemli bir yapı taşı olarak kabul ediliyor.

Harmony Energy'nin yöneticisi Peter Kavanagh, enerji kapasitesi olarak Avrupa'nın en büyüğü olan bu projenin şirket için oldukça önemli olduğunu ancak gelecek yıl gerçekleştirmeyi planladıkları benzer 6 proje daha olduğunu söyledi. Kavanagh ayrıca katkılarından ötürü Tesla, G2 Energy ve Northern Powergrid'e teşekkürlerini iletti.

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