300 Bin TL’nin Altında Yalnızca 5 Otomobil Kaldı: İşte Uygun Fiyatlı Otomobiller
Gelen fahiş zamlar ve çip krizinin etkisiyle araba fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Yapılan son zamlarla 300 bin TL’nin altında sadece 5 araç kaldı.
Mart ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’de otomobil fiyatları tekrar güncellendi. 2022 fiyat listesine bakıldığında, gelen zamlardan sonra 300 bin TL’nin altında yalnızca 5 otomobil modeli kaldı. 300 bin TL’nin altında satışa sunulan otomobiller arasında Hyundai i10, Renault Clio, Fiat Egea Sedan, Fiat Egea HatcBack ve Kia Picanto kaldı. Peki, Türkiye’de satılan en ‘uygun’ otomobiller hangileri?
Türkiye'de Satılan En Ucuz Otomobiller (Mart 2022)
- Hyundai i10 Jump 1.0 MPI – 257.200 TL
- Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire – 257.900 TL
- Renault Clio Joy 1.0 Sce – 291.900 TL
- Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire – 297.900 TL
- Kia Picanto Feel 1.0 AMT – 299.900 TL
- Hyundai i20 Jump 1.4 MPI – 300.000 TL
- Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire – 307.900 TL
- Kia Rio Cool 1.2 – 309.000 TL
- Mitsubishi Space Star Intense 1.2 CVT – 311.900 TL
- Renault Taliant – 312.900 TL
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