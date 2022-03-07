300 Bin TL’nin Altında Yalnızca 5 Otomobil Kaldı: İşte Uygun Fiyatlı Otomobiller

Gelen fahiş zamlar ve çip krizinin etkisiyle araba fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Yapılan son zamlarla 300 bin TL’nin altında sadece 5 araç kaldı.