300 Milyon Kişinin Verisini Satan 51 Kişi Ukrayna'da Tutuklandı

Ukrayna, siber suçlara yaptığı darbelerle son zamanlarda adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün yapılan basın açıklamasında, 300 milyon kişinin verisini satanların tutuklandığı aktarıldı.

Ukrayna kolluk kuvvetleri; Ukrayna, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapında yüz milyonlarca kişiye ait forumlarda çalıntı kişisel verileri sattığına inanılan 51 şüpheliyi tutukladı.

Ukrayna Ulusal Polisi Siber Polis Departmanı, "Operasyon sonucunda 2020-2021 yılına ait yaklaşık 100 kişisel veri tabanına el konuldu." dedi.

Ele geçirilen veritabanları Ukrayna, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 milyondan fazla vatandaşı hakkında bilgi içeriyordu.

Bu geniş çaplı operasyonun ardından Ukrayna polisi, hem Ukraynalılardan hem de yabancılardan çalınan kişisel bilgilerin satıldığı en büyük sitelerden birini de kapattı (sitenin adı basın açıklamasında yer almadı).

Şu anda kapatılan yasa dışı pazar yerinde şüpheliler; telefon numaraları, ad ve soyad, adresler ve bazı durumlarda araç kayıt bilgileri dahil olmak üzere çok çeşitli çalıntı kişisel verileri satıyorlardı.

Ukrayan Bilgisayar Sistemleri Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Serhiy Lypka, "Saldırganlar, kapalı bilgisayar korsanlığı forumlarının yanı sıra sosyal ağlar ve haberciler hakkında bilgi sattılar. Ukrayna'nın farklı bölgelerinde toplam 117 arama yapıldı. Sonuç olarak 90.000 gigabayttan fazla bilgi kaldırıldı." dedi.

300 milyon kişinin verisini satanlar tutuklandı

Şüpheliler, çalınan kişisel verilerin yasa dışı çevrim içi pazarlarda yasa dışı dağıtımını durdurmayı amaçlayan "DATA" adlı bir Kasım operasyonu sonrasında yakalandı.

Ukrayna, DDoS saldırılarının arkasındaki tehdit aktörlerinin, fidye yazılımı çetesinin üyelerinin ve kara para aklayan kişilerin yakın zamanda tutuklanmasıyla, yıl boyunca sınırlar içindeki siber suç faaliyetlerini engelledi.

Geçen ay Ukrayna'nın Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU), mobil cihazların uzaktan hacklenmesi konusunda uzmanlaşmış uluslararası 'Phoenix' hack grubunun üyeleri olduğuna inanılan beş şüpheliyi tutukladı.

Eylül ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), dünya çapındaki kripto para yatırımcılarını dolandırmak için dolandırıcılık halkası tarafından kullanılan Lviv'deki altı çağrı merkezinden oluşan bir ağı da çökertti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Mayıs ayında, Ekim 2020'den bu yana alınan yaklaşık 7.000 rapora dayanarak, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarında 80 milyon doların üzerinde kayıp olduğunu söyledi.