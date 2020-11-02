NASA: Galakside 300 Milyon Yaşanabilir Gezegen Keşfettik

NASA'nın sunduğu son araştırma raporu, Samanyolu Galaksisinde 300 milyon yaşanabilir gezegen olduğunu gösteriyor. Dünya dışında yaşam var mı? Mars'a ne zaman taşınıyoruz? İşte NASA'dan şaşırtan bulgular.

Özellikle geceleri gökyüzüne baktığımızda, galaksimizdeki milyarlarca yıldızın sadece küçük bir kısmı olan binlerce yıldızı görüyoruz. NASA'ya göre, galaksimizdeki diğer pek çok gezegende potansiyel bir yaşam kurmak mümkün.

NASA'nın 300 milyon yaşanabilir gezegen keşfi

NASA, SETI Enstitüsü ve diğer araştırmacılar tarafından ortaya konan yeni çalışma, yalnızca bizim yaşadığımız Samanyolu Galaksisi üzerinde potansiyel olarak 300 milyon yaşanabilir gezegen olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca bunlardan bazıları, ışık kaynağımız Güneş'e 30 ışıkyılı mesafesinde olabilir.

Araştırmacılar, galaksimizdeki yıldızların ve dış gezegenlerin bir resmini oluşturmak adına hem Kepler Uzay Teleskobu hem de Gaia uzay gözlemevinden gelen verileri kullandılar. Yaşanabilir gezegen sayısı ile ilgili önceki tahminler, gezegenlerin yıldızlarından ne kadar uzakta olduklarına dayanıyordu. Ancak yeni rakam, gezegenin suya sahip olup olmaması ve ne kadar ışık aldığı gibi faktörleri de hesaba katıyor.

Bu bilgiler, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) gibi diğer gezegenleri keşfeden aracını yönlendirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca MIT'nin TESS ekibinde çalışan yazar Michelle Kunimoto, "Farklı gezegen türlerinin ne kadar yaygın olduğunu bilmek, yaklaşmakta olan dış gezegen bulma görevlerinin tasarımı için son derece değerli" diyor.

Potansiyel olarak 300 milyon yaşanabilir gezegenini keşfedilmiş olması, evrende yalnız olup olmadığımız gibi büyük bir konu üzerinde de etkilere sahip. Keşfedilen bu gezegenlerin araştırılması bir süre daha devam edecek ve Samanyolu'ndaki diğer gezegenlere taşınmak biraz zaman alacak. Ancak çok fazla beklemek istemiyorsanız, NASA'nın 2024'te gerçekleştireceği Artemis göreviyle Ay'a taşınmayı düşünebilirsiniz.

SETI Enstitüsü'nde gezegen araştırmacısı olan Jeff Coughlin ise şimdiye kadarki Dünya dışı medeniyet keşfi için en büyük keşfi yaptıklarını söylüyor: "Bu, galaksideki potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin sayısının güvenilir bir ölçümünü sağlamak için tüm parçaların bir araya getirildiği ilk araştırma. Kozmosta yalnız olup olmadığımızı anlamaya giden uzun yolda sonuca bir adım daha yakınız."

Ayrıca geçtiğimiz gün NASA tarafından verilen müjdeli bir habere göre Ay'da su bulunmuş ve "Ay'da yaşam var mı?" sorusu artık daha gerçekçi bir hale gelmişti. Peki ya siz Dünya dışı yaşamla ilgili ne düşünüyorsunuz?