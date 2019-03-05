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  4. 300 Milyondan Fazla Özel Mesaj İnternete Sızdırıldı!

300 Milyondan Fazla Özel Mesaj İnternete Sızdırıldı!

300 Milyondan Fazla Özel Mesaj İnternete Sızdırıldı!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Güvenlik

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GDI için çalışan güvenlik araştırmacısı Victor Gevers’in açıklamasına göre, Çin’in en popüler mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılan 300 milyondan fazla özel mesaj, internete sızdırıldı.

Amerikan The Financial Times gazetesi, sızdırılan 364 milyon mesajdan oluşan veritabanının, internette herkes tarafından erişilebilir durumda olduğunu belirtti.

WeChat ve QQ gibi Çin’in en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından elde edilen her kayıt ayrıca, kimlik bilgileri, fotoğraflar, adresleri, konum bilgileri ve kullanılan cihaza ilişkin verileri de içeriyor. Fakat daha kötü haberi Gevers veriyor: “Ana veritabanı, 17 farklı uzak sunucuya gönderildi”

Gevers, verilerin çoğunun internet cafe adreslerini gösterdiğini belirtiyor. Bu da, ele geçirilen bilgilerin genellikle internet cafelerde sıkça vakit geçiren kullanıcılara ait olduğunu gösteriyor.

Kullanıcıların bu gibi halka açık yerlerde internete bağlanmasının en önemli nedeni, evlerinde kullandıkları internetin gözetim altında olması. Bununla birlikte son yıllarda bazı yerel yönetimler, internet cafelere kullanıcıların online aktivitelerini izlenebilmesi için özel bir yazılım yüklemelerini şart koşuyor.

çinli kullanıcılar veri sızıntısı

Dolayısıyla akıllara tek bir soru geliyor: Bu veri sızıntısından Çin hükümeti sorumlu olabilir mi? Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi efektif teknolojileri gözetim toplumu yaratmak için kullanan Çin, bu sayede milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerine erişebiliyor; ancak bu olayın en şaşırtıcı tarafı, bu veritabanının internette herkesin erişimine açık olması. 

Çin’in en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olan WeChat, gizlilik politikasında, kullanıcı verilerini “yasalara ve düzenlemelere uymak” için topladığını belirtiyor. Çin merkezli bilişim şirketi Tencent CEO’su Ma Huateng, WeChat’in her gün kullanıcıların mesajlarını topladığını söylüyor. WeChat cephesi ise hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

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