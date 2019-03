300 Milyondan Fazla Özel Mesaj İnternete Sızdırıldı!

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GDI için çalışan güvenlik araştırmacısı Victor Gevers’in açıklamasına göre, Çin’in en popüler mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılan 300 milyondan fazla özel mesaj, internete sızdırıldı.

Amerikan The Financial Times gazetesi, sızdırılan 364 milyon mesajdan oluşan veritabanının, internette herkes tarafından erişilebilir durumda olduğunu belirtti.

WeChat ve QQ gibi Çin’in en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından elde edilen her kayıt ayrıca, kimlik bilgileri, fotoğraflar, adresleri, konum bilgileri ve kullanılan cihaza ilişkin verileri de içeriyor. Fakat daha kötü haberi Gevers veriyor: “Ana veritabanı, 17 farklı uzak sunucuya gönderildi”

One of the multiple intelligence feeds showing the distribution of triggered events routed to the police stations identified by numbers. It's a very effective way of spreading the workload from a single source to multiple operators. It will require tremendous work ethics as well pic.twitter.com/JOXus89GPf