Antarktika'da 3000 Fit Buzun Altında Yeni Yaşam Formu Bulundu

Antarktika'da 3000 fit buzun altında yaşayan süngerler keşfedildi. Hiçbir şeyin yaşayamayacağını düşünülen Antarktika buzullarında, iki tür kimliği belirsiz hayvan gözlemlendi. Araştırmacılardan biri, "Bir milyon yıl geçse bile asla bunu beklemiyorduk" dedi.

Antarktika'nın altındaki deniz tabanında, daha önce ıssız bir çorak olduğu düşünülen yerde yaşayan hayvanlar bulundu. İngiliz Antarktik Araştırması'ndan bilim adamları, okyanusun dibindeki bir kayaya tutunan iki farklı deniz süngeri tespit etti. Araştırmacılar, bu koşullarda hiçbir şeyin yaşayamayacağı varsayımlarına meydan okudular.

Önceki teori, hayatın böyle bir uç noktada var olamayacağıydı. Çünkü bu kadar soğuk bir noktada yiyecek yok ve tamamen karanlık. Deniz tabanından numune toplamak için buz tabakasını delen İngiliz araştırmacılar, kameraları bir kayaya çarpması ve suya düşmesi sonrasında "yanlışlıkla" bir habitat keşfinde bulundular.

Yaratıklar, Filchner-Ronne buz tabakasının altındaki soğuk denizlerdeki bir kayaya yapışmış halde tespit edildi. İngiliz Antarktika Araştırması uzmanları hayvanları fark ettikten sonra keşif için 2.860 fit buz, ardından 1.549 fitlik su kanalı açtı.

