Antarktika'da 3000 Fit Buzun Altında Yeni Yaşam Formu Bulundu

Antarktika'da 3000 fit buzun altında yaşayan süngerler keşfedildi. Hiçbir şeyin yaşayamayacağını düşünülen Antarktika buzullarında, iki tür kimliği belirsiz hayvan gözlemlendi. Araştırmacılardan biri, "Bir milyon yıl geçse bile asla bunu beklemiyorduk" dedi.

Antarktika'nın altındaki deniz tabanında, daha önce ıssız bir çorak olduğu düşünülen yerde yaşayan hayvanlar bulundu. İngiliz Antarktik Araştırması'ndan bilim adamları, okyanusun dibindeki bir kayaya tutunan iki farklı deniz süngeri tespit etti. Araştırmacılar, bu koşullarda hiçbir şeyin yaşayamayacağı varsayımlarına meydan okudular.

Önceki teori, hayatın böyle bir uç noktada var olamayacağıydı. Çünkü bu kadar soğuk bir noktada yiyecek yok ve tamamen karanlık. Deniz tabanından numune toplamak için buz tabakasını delen İngiliz araştırmacılar, kameraları bir kayaya çarpması ve suya düşmesi sonrasında "yanlışlıkla" bir habitat keşfinde bulundular.

Yaratıklar, Filchner-Ronne buz tabakasının altındaki soğuk denizlerdeki bir kayaya yapışmış halde tespit edildi. İngiliz Antarktika Araştırması uzmanları hayvanları fark ettikten sonra keşif için 2.860 fit buz, ardından 1.549 fitlik su kanalı açtı.

Accidental discovery of extreme life! Far underneath the ice shelves of the #Antarctic, there’s more life than expected: https://t.co/atdkiv1GrA



BAS marine biologist Dr Huw Griffiths @griffiths_huw explains... pic.twitter.com/Z6OUw4oQNs — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021

3000 fit buzun altında yaşayan süngerler

Keşfi yapan bilim adamlarından biri olan Dr. Huw Griffith, "Bu buz raflarının altındaki alan muhtemelen Dünya üzerindeki en az bilinen habitatlardan biridir. Süngerler gibi bu tür hayvanların orada bulunacağını düşünmemiştik." dedi.

Griffiths The Guardian'a verdiği demeçte, "Bir milyon yıl geçse de bu tür bir yaşam aramayı asla düşünmezdik, çünkü orada olacağını bilemezdik. Sorularımızı yanıtlamak için bu hayvanlarla ve çevreleriyle yakınlaşmanın bir yolunu bulmamız gerekecek. Laboratuarlarımızın bulunduğu gemilerden 260 km uzakta." ifadelerini kullandı.

İngiliz Antarktik Araştırması'ndan gelen videoda, henüz tanımlanamayan iki tür hayvan olduğu gözlemlendi. Kırmızı renkteki hayvanların uzun sapları var gibi görünürken, beyaz renkteki hayvan türünün daha çok yuvarlak süngerlere benzediği aktarıldı.

Filchner-Ronne buz tabakası, Antarktika kıtasında uzanan devasa bir yüzen buz tabakasıdır. Muazzam buzdağları zaman zaman bu buz tabakalarından kopar ve uzaklaşır. Bu buzdağlarından biri Aralık 2020'de, fok balıkları ve penguenler için bir üreme alanına çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.