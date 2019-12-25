309 Milyon Yıllık Fosil Her Şeyi Değiştirdi

Canlıların evrim tarihine en fazla ışık tutan fosiller her geçen yıl bilgilerin değişmesine neden oluyor. En eski ebeveyn ünvanı, fosiller sayesinde yeni bir canlıya taşındı. İşte bilim dünyasında önemli bir etki yaratan haberimizin detayları.

Ebeveyn olma özelliği daha çok memelilerde görülmesine rağmen, yeni bulgular daha farklı yorumlara neden oluyor. Bundan tam 309 milyon yıl önce yaşamış olan bir kertenkele türünün, neredeyse memelilerden çok daha fazla anne şefkatine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu kertenkele türü sürüngen olmasına rağmen yavrusuyla uzun bir süre ilgilendi.

Bu kertenkele türü anne şefkati barındırıyor

Sürüngenlerin ebeveyn şefkatine sahip olmadığı bilinir. Çocuklarını neredeyse doğar doğmaz terk eden sürüngenlerin, diğer memelilerin aksine çocuklarına karşı daha acımasız olduğu düşünülüyordu.

309 milyon yıllık bulguda yetişkin bir sürüngenin, yavrusunu kuyruğu ile sarmalar pozisyonda fosilleştiği görüldü. Fosilleşmiş kalıntıda yavru, annesinin arka bacaklarının arkasında sırt üstü biçimde uzanırken anne ise onu büyük ihtimalle yaklaşan tehlikeden korumak için yavrusunu kuyruğu ile koruma hamlesinde bulunmuş.

Dendromaia unamakiensis ismi verilen bir kertenkele 309 milyon yıllık bir fosil. Bu canlı türünün 250 milyon yıl önce yeryüzünden tamamen silindiği tahmin ediliyor. paleontolog olan Hillary Maddin'e göre bu tür, memelilere çok daha yakındı.