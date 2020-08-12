MEB Açıkladı: 31 Ağustos'ta Okullar Açılacak mı?

Ülkemizde yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması nedeni ile velilerin ve öğrencilerin okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili bir soru işareti oluştu. MEB ve Bilim Kurulu tarafından bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Peki, 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama!

Ziya Selçuk Açıkladı: 31 Ağustos'ta Okullar Açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs salgınından ötürü okulların açılması ile ilgili dört farklı senaryo üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Bakan Selçuk bugün yapılan toplantı sonrasında okulların açılması ile ilgili alınan kararı duyurdu.

Bakan Selçuk, "Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılını nasıl başlayacağımızla ilgili karalarımızı olgunlaştırdık. Bilim Kurulumuzun tavsiye kararları neticesinde aşamalı karala öğretim yılına başlıyoruz. 2021 yılında okulları uzaktan eğitimle başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek" dedi.

"Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gittik" ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti: