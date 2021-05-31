31 Mayıs 2021 Cumhurbaşkanı Açıklamaları! Yeni Tedbirler Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs 2021 tarihinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrasında kamera karşısına çıkan Erdoğan, toplantı sırasında alınan kararları açıkladı. Açıklanan kararlar arasında merakla beklenen yeni koronavirüs tedbirleri de yer alıyordu.

31 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı, yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanacak olması sebebiyle dört gözle bekleniyordu. Özellikle maske yasağının kalkacağı gibi söylentiler sonrasında, Cumhurbaşkanının neler söyleceği merak konusu olmuştu.

20.00 sularında konuşmaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli detaylar verdi.

31 Mayıs 2021 Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Cumhurbaşkanı, kabine toplantısı sonrasında çeşitli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaların ana başlıkları ise aşağıdaki gibi oldu. Alınan kararların detaylarının ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile açıklanacağı belirtildi.