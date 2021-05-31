31 Mayıs 2021 Cumhurbaşkanı Açıklamaları! Yeni Tedbirler Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs 2021 tarihinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı sonrasında kamera karşısına çıkan Erdoğan, toplantı sırasında alınan kararları açıkladı. Açıklanan kararlar arasında merakla beklenen yeni koronavirüs tedbirleri de yer alıyordu.
31 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı, yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanacak olması sebebiyle dört gözle bekleniyordu. Özellikle maske yasağının kalkacağı gibi söylentiler sonrasında, Cumhurbaşkanının neler söyleceği merak konusu olmuştu.
20.00 sularında konuşmaya başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli detaylar verdi.
31 Mayıs 2021 Yeni Koronavirüs Tedbirleri
Cumhurbaşkanı, kabine toplantısı sonrasında çeşitli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamaların ana başlıkları ise aşağıdaki gibi oldu. Alınan kararların detaylarının ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile açıklanacağı belirtildi.
- Yerli aşı yıl bitmeden hazır olacak.
- Haziran ayı aşı seferberliğine adanacak.
- 1 Haziran itibarıyla yeni koronavirüs tedbirleri kararları alındı.
- Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ila 05.00 arasında uygulanacak.
- Pazar günü tamamen sokağa çıkma yasağı olacak.
- Temmuz ayında ise bu kararlar, anlık duruma göre tekrar belirlenecek.
- Yeme-içme yerleri sabah 07.00 ila 21.00 arasında masaya servis açık olacak.
- Yeme-içme yerleri 21.00'dan 24.00'a kadar paket servis açık olacak. Pazar günü ise sadece paket servisi olacak.
- Kahvehane, cafe, spor salonu, halı sahalar vb. işletmeler Pazar günü hariç 07.00 ila 21.00 arasında açık olacak.
- Diğer iş yerleri Pazar günleri hariç uygulamalarına devam edecek.
- Düğün ve nikah törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlıyor.
- Üniversiteler, 13 Eylül itibarıyla açılacak.
- Spor Kulüpleri genel kuruları 1 Haziran'dan itibaren yapılacak.
- Diğer kuruluşların genel kurulları Haziran'ın ikinci yarısından sonra yapılacak.
- Kamuda esnek çalışma saatleri devam edecek.
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