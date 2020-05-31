31 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

31 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 35.600 test yapıldı ve 839 yeni vaka tespit edildi. Bugün 25 kişi hayatını kaybetti ve 989 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 31 Mayıs

31 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 163.942 oldu. Toplam vefat sayısı ise 4.540'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 648, toplam entübe hasta sayısının ise 287 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 127.973 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.039.194 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020

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