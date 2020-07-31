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  4. 31 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 31 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

31 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 31 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

31 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Fahrettin Koca, 31 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklaması yaptı.

31-temmuz-turkiye-koronavirus-tablosu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

31 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 31 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 31 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

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31 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 46.492 test yapıldığı ve 982 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 996 kişi iyileşti.

31 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

30 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 230.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.691'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 582 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 214.535 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."

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ETİKETLER: koronavirüs

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