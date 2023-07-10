Merakla Beklenen 32 inç M3 iMac'lere Bir Erteleme Daha!

Apple'ın merakla beklenen 32 inç M3 iMac'i görünüşe göre daha fazla ertelemeyle karşı karşıya kalacak.

Mevcut 24 inçlik iMac, iki yıllık M1 işlemciden gücünü alıyor ve kullanıcılar uzun süredir yeni bir iMac bekliyor.

Güvenilir gazeteci Mark Gurman, iMac'in ertelenme haberini Power On bülteninde açıkladı. Başlangıçta 24 inç iMac'in M3 yükseltmesini 2023'ün ikinci yarısında alması bekleniyordu ancak şimdi, bu yükseltmenin en erken 2024'ün ikinci yarısına ertelendiği ve bunun da önemli bir gecikmeye neden olduğu görülüyor.

32 inç M3 iMac 2024'ün İkinci Yarısına Ertelendi

Gurman ayrıca Apple'ın 32 inçlik potansiyel bir model de dâhil olmak üzere daha büyük iMac seçeneklerini araştırdığını paylaştı. Bu model muhtemelen üretimi durdurulan 27 inç iMac ya da iMac Pro'nun yerine geçecek.

32 inçlik bir iMac fikri, mevcut 24 inçlik modelin yeteneklerinin ötesinde daha büyük bir ekran veya daha güçlü bir işlemci isteyenler için oldukça cazip. 32 inç iMac ile ilgili teknik detaylar henüz bilinmese de daha küçük modelde bulunan giriş seviyesi seçeneklerden daha üstün bir işlemciye sahip olması ve daha zorlu iş yüklerine sahip kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor.

Peki sizin 32 inç iMac'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz?