32 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Çalındı!

Japon kripto para borsası Bitpoin, hacker’lar tarafından saldırıya uğradı. İlk raporlar, 32 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı yönünde.

Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların son yıllardaki yükselişi, yatırımcıların olduğu kadar bilgisayar korsanlarının da iştahını kabartıyor.

Son zamanlarda sıkça yaşanan kripto para hırsızlıklarına bir yenisi daha ekledi. Hedefte ise bu kez, Japonya merkezli kripto para borsası Bitpoin var.

CoinDesk ’in haberine göre hacker’lar, Bitpoin’e yönelik yaptıkları saldırıda, 32 milyon dolar değerindeki kripto parayı ele geçirdi.

Bununla birlikte hangi dijital para birimlerinin çalındığı henüz belli değil; ancak CoinDesk, Bitpoint'in beş kripto para birimini desteklediğini aktardı: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ve XRP.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bitpoint'in ana şirketi Remixpoint, saldırının arkasındaki kişi veya kişileri bulmak ve hasarı en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Borsadaki alım satım işlemlerinin geçiçi olarak durdurulduğunu belirten şirket, saldırıdan etkilenen müşterilerinin zararlarını karşılamayı planlıyor.

Kripto para borsaları, son birkaç ayda pek çok saldırıya uğradı. Geçtiğimiz günlerde Singapur'daki kripto para borsası Bitrue, 4.2 milyon dolara mal olan bir hack saldırısı yaşamıştı. Mayıs ayında ise dünyanın en büyük kripto para birimi borsası Binance, 40 milyon dolar değerinde dijital varlığı bilgisayar korsanlarına kaptırmıştı.