3.3 İnçlik Palm Android Telefonu Sızdırıldı

Çinli şirket TCL'nin sahip olduğu Palm markası çok küçük boyutlu bir Android cihaz sunacak. Henüz cihaz hakkında resmi açıklamalar gelmemiş olmasına rağmen Palm'ın Pepito ismindeki telefonu sızdırılmış durumda.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında büyük ekranlı cihazlar popülarite yakalamış durumdayken Palm markası çok daha farklı bir Android modeli sunmak istiyor. 3.3 inç HD ekrana sahip olan Pepito isimli cihazın 'Daha büyük olan daha iyidir' kavramını yıkmak istediği dile getiriliyor.

Qualcomm Snapdragon 435 yonga setinden güç alacağı ifade edilen Pepito'da 3GB RAM bulunacak. Ayrıca 32GB depolama alanına ve 800mAh küçük bir pile sahip olacağı belirtilen Palm Pepito'nun Android GO işletim sistemini ve WebOS'u kullanacağını belirtmek gerekiyor.

Palm'ın sahibi olan TCL firması 2015 yılında, yeni telefonu piyasaya sürülmeden önce tüketicilerin geri bildirimlerini dinleyeceklerini ve Palm'a yakışır bir model çıkaracaklarını duyurmuştu. Gerçekten de Android pazarında bir ilki gerçekleştirecek olan Palm Pepito'nun yalnızca Verizon operatörüne özgü olacağı dile getirildi. Bu anlamda telefonu pek çok pazarda görmemiz mümkün olmayacak.