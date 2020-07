33W Hızlı Şarj Destekli Poco M2 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Türkiye pazarında son zamanlarda oldukça popüler olan Xiaomi, aynı altyapıyı kullanan Poco ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Poco M2 Pro modeli, hakkında söylentiler çıkmaya başladığında ünlenmişti. Redmi K30 Pro modelinin üzerine kurulan bu cihaz gerek performans gerek fiyat anlamında tatmin edici olacak.

Twitter'da yapılan açıklamada cihazın 7 Temmuz'da tanıtılacağını öğrenmiştik. Dahası, cihazın tasarım olaran Redmi Note 9 Pro modeline benzemesi dikkat çekici olmuştu. 33W hızlı şarj ile gelmesi beklenen cihazın özellikleri pek belli değildi. Şimdi bu modelin birçok özelliği elimizde diyebiliriz.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.



Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r