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33W Hızlı Şarj Destekli Poco M2 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Ülkemizde de beklenilen bir model olan Poco M2 Pro'nun özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Orta segment denilebilecek bir cihaz olan Poco M2 Pro, 33W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

Halis KÖKVERDİ
Halis KÖKVERDİ -

Türkiye pazarında son zamanlarda oldukça popüler olan Xiaomi, aynı altyapıyı kullanan Poco ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Poco M2 Pro modeli, hakkında söylentiler çıkmaya başladığında ünlenmişti. Redmi K30 Pro modelinin üzerine kurulan bu cihaz gerek performans gerek fiyat anlamında tatmin edici olacak.

Twitter'da yapılan açıklamada cihazın 7 Temmuz'da tanıtılacağını öğrenmiştik. Dahası, cihazın tasarım olaran Redmi Note 9 Pro modeline benzemesi dikkat çekici olmuştu. 33W hızlı şarj ile gelmesi beklenen cihazın özellikleri pek belli değildi. Şimdi bu modelin birçok özelliği elimizde diyebiliriz.

Poco M2 Pro'nun Özellikleri!

Başta da dediğimiz gibi Poco M2 Pro 33W hızlı şarj ile birlikte gelecek. 5020 mAh pil ile birlikte gelmesi beklenen cihazın 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekran ile birlikte gelmesi bekleniyor. Kamera olarak 64MP'lik bir ana kamera taşıyacak olan M2 Pro, 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere 3 arka kamera daha taşıyacak.

Gücünü Snapdragon 720G'den alıyor

Performans tarafında gücünü Snapdragon 720G'den alacak olan cihaz, bu yonga setini 6GB Ram bellek ile destekleyecek. Yan tarafında bir parmak izi sensörü taşıyacak olan cihaz şimdiden merak konusu oldu. Çünkü cihazın uygun bir fiyat ile gelmesi bekleniyor. Bakalım Poco, bu modele ne fiyat biçecek.

ETİKETLER: poco pocophone

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