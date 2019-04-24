343 Industries'den Halo Infinite Battle Royal Moduyla İlgili Açıklama

Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Bildiğiniz gibi bu oyun, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuştu. Hakkında pek fazla bir bilginin verilmediği yeni Halo oyununun mevcut nesle de çıkacağı, hikayesinin Master Chief etrafında döneceği ve çoklu-oyuncu modlarının da olacağı dışında pek fazla bir bilgi bulunmuyordu.

Ancak bildiğiniz gibi söylentiler ve iddialar her daim oyun dünyasının birer parçaları olmuştur ve bu durum Halo: Infinite için bir istisna olmadı. Çıkarttığı raporların teyit edildiği Thurrott sitesinin yazarı ve aynı zamanda da Microsoft cephesinin içinden bilgi sızdıran Brad Sams, geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı üzerinden bir iddiada bulunmuştu. Sams bu iddiasında 343 Industries stüdyosunun Halo Infinite için hazırlamakta oldukları Battle Royale modunun başlangıç aşamalarında olduklarını söylemişti. Bu aslında çoğumuzun merak ettiği bir konu. Malum Battle Royale modu son dönemde çıkan Call of Duty: Black Ops 4 ve Battlefield V gibi büyük yapımlarda karşımıza çıkıyor. Peki 343 Industries de bu kervana katılacak mı? Görünen o ki Battle Royale modu Halo Infinite oyununda bulunmayacak.

Brad Sams tarafından ortaya atılan iddiaya cevap gecikmedi. ResetEra sitesi üzerinden açıklama yapan Halo serisinin başındaki isim olan Frank O'Connor, oyunun satışa sunulduğu gün mevcut olacak çoklu-oyuncu modlarının %100 olarak belirlenmediğini ama Battle Royale modunun aralarında olmadığını kesin bir dille söyledi.

"Kendimizi hazır hissedene kadar Halo Infinite'in çıkış içeriği hakkında konuşmayacağız. Videoyu izlemedim bu yüzden de başlığını 'Halo Infinite Halo Battle Royal modu olarak / ile çıkıyor.' şeklinde yanlış yorumlayabilirim ki olay bu değil. Kendi Battle Royale modunuzu şu anda bile Forge modunda yapabilirsiniz. Bu bir mod, bir tür değil. Ve şu an orada olan varyasyonlar benim fikrime göre benim açımdan radikal olarak oldukça farklı." dedi ve devam etti. "Çoklu-oyuncu için çıkış modlarını %100 belirlemedik ve ilerleyen süreçte değişebilir - ama Battle Rifle yine de orada olacak. Yani BR'niz olabilir. Ama yapısal kurnazlıklarla dolu büyük sosyal modlarla ilgileniyor muyuz? Evet. Özel olarak Beat Takeshi (Japon komedyen Takeshi Kitano'nun arkadaşıyla beraber başladığı Two Beats projesi sonrasında kullanmaya başladığı isim)'den mecazi olarak bir ders aldıktan sonra bir adaya giden bir keşif balonu dolusu afetzede? Hayır."

343 Industries stüdyosundan Frank O'Connor, geçmişte Mixer üzerinden yapılan bir canlı yayına katılımda bulunmuş ve burada kendisine Halo Infinite oyununda Battle Royal modunun bulunup bulunmayacağı sorulmuştu. Bu soruya esprili bir cevap veren O'Connor, oyunda BR olacağını söyleyerek bizleri heyecanlandırmış olsa da sonradan BR kısaltmasının üstteki yorumunda da bahsettiği Battle Rifle anlamına geldiğini söylemişti. Görünen o ki bu yayının üstünden aylar geçmiş olmasına rağmen planlarda herhangi bir değişiklik olmamış.