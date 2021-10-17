35 Milyon Dolarlık Banka Soygunu İçin Müdürün Sesini Klonladı

35 milyon dolarlık soygunda ses klonu kullanıldı. Kaynağı bilinmeyen birtakım bilgisayar korsanı, Birleşik Arap Emirlikleri bankasının müdürünü yapay zeka ile taklit etmeyi başardı.

Forbes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, suçlular yapay zekanın geliştirilmiş ses simülasyonu yardımıyla Birleşik Arap Emirlikleri bankasından yaklaşık 35 milyon dolar çalmış gibi görünüyor.

"Deepfaked" olarak tanımlanmış ses klonları, bir banka çalışanını, bankayla ilişkili meşru bir ticari işlem adına parayı teslim ettiğini düşünmesine inandırmak için kullanıldı.

Yakın zamanda ortaya çıkarılan bir mahkeme belgesinden alınan rapor, geçen Ocak ayında, açıklanmayan bankanın şube müdürünün görünüşte normal bir telefon aldığında gerçekleşti.

Mahkeme belgesine göre telefon hattındaki kişi, yöneticinin daha önce görüştüğü büyük bir şirketin yöneticisi olduğunu iddia etti ve seslerinin tıpkı kendilerine benzediğine inandırdı. Bu, şirketten ve avukatından gelen e-postalarla birleştiğinde, şube müdürünü firmanın 35 milyon dolarlık büyük bir iş anlaşmasının ortasında olduğuna ikna etti.

Ardından arayanın emirlerini uyguladı ve şirketten yeni hesaplara bir dizi büyük para transferi başlatmaya başladı. Ancak ne yazık ki, hepsinin yapay zeka kullanılarak yapılan bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı.

35 milyon dolarlık soygunda ses klonu şoku yaşanıyor

Dubaili polis şefleri, dolandırıcıların "müdürün sesini taklit etmek için "deep voice" teknolojisini kullandığını ortaya çıkardı. Yetkililer, planın 17 farklı insanı kapsadığına ve çalınan paranın dünyanın dört bir yanına dağılmış bir dizi banka hesabına aktarıldığına inanıyor.

Bu hesaplardan ikisi ABD'de Centennial Bank'taydı ve yaklaşık 400.000 dolara mal oldu ve bu yüzden dava şimdi Amerikan yargı sistemine sıçradı. BAE müfettişleri şimdi soruşturmalarında yardım için Amerikalı yetkililere ulaştı.

Ancak böyle bir şey ilk kez olmuyor. 2019'da Birleşik Krallık'taki bir enerji şirketi de benzer bir akıbete uğradı: dolandırıcılar benzer şekilde şirketin CEO'sunu taklit ederek yaklaşık 220.000 euro çalmayı başardı.

ESET siber güvenlik uzmanı Jake Moore, Forbes'a verdiği demeçte, "Sesli ve görsel deepfakeler 21. yüzyıl teknolojisinin büyüleyici gelişimini temsil ediyor, ancak aynı zamanda potansiyel olarak inanılmaz derecede tehlikeli ve veriler, para ve işletmeler için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi ve şöyle devam etti: