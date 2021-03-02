Konuşabilmesine Rağmen Susan Adam, 35 Yıldır Sessizliğini Koruyor

Bursa'da ikamet eden susan adam, 35 yıldır sessizliğini korumaya devam ediyor. Konuşmasında hiçbir sorun bulunmayan adam, konuşabilmesine rağmen suskun kalıyor. Suat Tek isimli 42 yaşındaki vatandaşın 7 yaşında diğer insanlar gibi konuştuğu biliniyor.

35 Yıldır Susan Adam Neden Konuşmuyor?

Yaşamını Bursa'da sürdüren Suat Tek isimli bir vatandaş, 35 seneden beri konuşmuyor. Tek'in gün içerisinde bir sözcüğü bile dile getirmemesi, konuşmasına engel olan bir rahatsızlıktan değil onun konuşmamayı tercih etmesinden kaynaklanıyor. 7 yaşına kadar yaşıtları gibi insanlarla konuşan, gün içerisinde birçok kelime kullanan Tek, o yaşa geldiğinde ise nedeni bilinmeyen bir şekilde sessizliğe çekildi.

Tek'in bir kez okulda, bir kez de askerde konuştuğu belirtildi. İki defa nikah masasına oturduğu bilinen Tek, nikah memurunun sorusuna dahi sesli olarak cevap vermek yerine kağıdı kullandı. Suat Tek, nikah memurunun sorusunu kağıda "Evet" yazarak cevapladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan 42 yaşındaki Suat Tek, 42 senelik hayatının 35 yılını suskun olarak geçirdi. 7 yaşından beri konuşmuyor. Konuşması için önünde hiçbir engel olmayan Tek'in durumunu doktorlar da psikologlar da çözemedi.

7 yaşına kadar yaşıtları gibi konuşarak iletişim kuran sıradan bir insan olan Suat Tek, 7 yaşından itibaren kendisini sebepsizce sessizliğe çekti. Tek'in bu olay sonrasında bir kez okulda bir kez de askerde konuştuğu biliniyor.

Suat Tek, içerisinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

"Ben de çözemiyorum. Kimseye küs değilim, olumlu biriyim."

Tek, hayatında iki kez nikah masasına oturdu ve ikisinde de nikah memurunun sorusuna kağıda "Evet" yazarak yanıt verdi. İnsanlarla telefona yazdığı cümlelerle iletişim kuran Tek, kendisine soru sorulduğunda önce telefonuna indirdiği bir uygulamayı açıyor sonra da uygulamaya yazdığı cevabı karşısındaki insana gösteriyor.

Suat Tek, çevresindeki kimseyle konuşmadığı için ses tonunu da kimse bilmiyor. Tek'in babası Rıdvan Tek, oğlunu çeşitli doktorlara götürdüğünü ancak doktorların görüşü, Tek'in bir sorunun olmadığı yönünde olduğunu belirtti. Tek'in eşi Nagihan Tek ise eşi ile anlaşabildiğini, her şeyi duyduğunu ve yaptığını söyledi.

Nagihan Tek, eşi ile bir konu hakkında konuşurken kendisinin sesli olarak konuştuğunu, eşinin ise telefona yazarak cevap verdiğini söyledi. Konuşmanın 5-10 dakika sürdüğünü belirten Nagihan Tek, "Alıştım ben artık, mutluyum" dedi.