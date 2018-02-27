350 Bin Dolar Çalan Hackerlar İstanbul'da Yakalandı

Gün geçmiyor ki bir sanal dolandırıcılık haberiyle daha karşı karşıya kalmayalım. Bu sefer İstanbul'da gerçekleşen sanal soygunun başrollerindeyse 2 Nijerya uyruklu siber korsan var.

Amerika menşeli bir şirketin e-posta hesabını hackleyen John Obioma Okoli ve Wasiu Oyetunde Oyeniyi isimli iki hacker, edindikleri bilgileri kullanarak 350 bin dolarlık vurgun yaptılar. Şirket bilgilerini kullanarak, İstanbul'da açtıkları banka hesaplarına para çekmeyi başaran Nijeryalı korsanlar, dolandırıcılık suçuyla tutuklandı.

Okoli isimli sanık, bilgisayardan anlamadığını yalnızca sosyal medya kullanmayı bildiğini iddia ederken, Oyeniyi'nin ona iftira ettiğini iddia etti. Ancak bankadaki hesap hareketleri ve dekontlarla suçları kanıtlanan siber hırsızlar tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma sonucunda yakalanan korsanlar, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuyla tutuklandı.

Çoğu zaman "Aman bunu bilseler ne olur" dediğimiz aslında oldukça hayati olan özel bilgilerimiz, kötü niyetli ve tabi biraz da marifetli kişilerin eline geçince aklınıza dahi gelmeyecek şeyler yapabilirler. Bu sebeple siber güvenliğimize her geçen gün daha çok dikkat etmemiz gerekiyor ki sonra "Benim 3 kuruşa mı bakacaklar" dediğimiz o paralar da elimizden gitmesin.