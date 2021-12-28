3500 Yıllık Firavun Mumyası Dijital Olarak Açıldı

Amenhotep I'in mezarı MÖ 11. yüz yıldan beri dokunulmadan saklanıyordu. 3500 yıllık firavunun mumyası dijital olarak açıldı ve Amenhotep I'e dair çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Bilim adamları, şimdiye kadar keşfedilen hemen hemen her mumyayı açarak, geleneksel defin uygulamaları ve benzersiz yüz özellikleri gibi şeylere dair kayda değer kanıtlar buldular. Ancak 1881'de keşfedilen hükümdar Amenhotep I'in kalıntıları üç bin yıl boyunca, şaşırtıcı durumlarıyla oynanma korkusuyla dokunulmadan bırakıldı.

Araştırma ekibi, bir tür X-ışını görüntüleme işlemi olan bilgisayarlı tomografi görüntüleme (CT) kullanarak Amenhotep I'in vücudunu dijital olarak mezardan çıkardı. Salı günü Frontiers in Medicine dergisinde çabaları hakkında bir çalışma yayınladılar.

British Museum'da sergilenen bu hayvan mumyaları ve lahitler gibi diğer mumyaların yüzeyinin altında ne olduğunu ortaya çıkarmak için benzer teknikler kullanıldı. 2016'da bilim adamları, Mısır'ın Krallar Vadisi'ndeki Kral Tutankhamun'un mezarını X-ışını benzeri bir prosedür olan radar taraması ile inceledi.

The digital unwrapping of Amenhotep I is fascinating stuff. Love a glimpse of the past like this.https://t.co/hN2z1FrvXF pic.twitter.com/Q3uQQsnQAE — Líam Rudden (@LiamRudden) December 28, 2021

3500 yıllık firavunun mumyası dijital dünyada incelendi

Amenhotep I'in kırılgan mezar alanı için, bilim adamlarının mumyayı rahatsız etme konusundaki endişeleri göz önüne alındığında, istilacı olmayan görüntüleme yöntemi özellikle işe yaradı.

Kahire Üniversitesi tıp fakültesinden bir radyolog ve çalışmanın yazarı olan Sahar Saleem, "CT görüntülemenin, Peru gibi diğer uygarlıklardan olanlar da dahil olmak üzere mumyalar üzerindeki antropolojik ve arkeolojik çalışmalarda karlı bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyoruz." dedi.

Amenhotep I'in ölümünden sonra tebaası onu tanrısal olarak hatırladı. MÖ 1526'dan 1506'ya kadar olan saltanatı sırasında tarihçiler Mısır'ın hem barışçıl hem de müreffeh olduğunu söylüyorlar. Sevgili firavun, Mısır'a daha büyük bir krallık kazandıran Libya'nın fethi gibi çeşitli askeri seferlerden sorumluydu ve kendi topraklarını inşa etme zamanına ayak uydurdu.

Ancak bildiklerimize rağmen, Amenhotep I hala yetersiz belgelenmiş olarak kabul ediliyor. Yıllarca kralın mumyası basit bir nedenden ötürü örtülü kaldı: Dokunamayacak kadar güzel bir şekilde korunmuştu. Karmaşık çelenklerle ve renkli, özel taşlarla süslenmiş bir yüz maskesiyle süslenmişti. Ekip, kimsenin gömülü sanatı mahvetme riskini almak istemediğini söylüyor.

Ekip, Mısır firavununu öldüğünde yaklaşık 35 yaşında, 169 santimetre boyunda, sünnetli ve bakımlı dişlere sahip olduğunu buldu. "Amenhotep I fiziksel olarak babasına benziyordu: Dar bir çenesi, küçük dar bir burnu, kıvırcık saçları ve hafifçe çıkıntılı üst dişleri vardı." dedi.