3500 Yıllık Firavun Mumyası Dijital Olarak Açıldı

Amenhotep I'in mezarı MÖ 11. yüz yıldan beri dokunulmadan saklanıyordu. 3500 yıllık firavunun mumyası dijital olarak açıldı ve Amenhotep I'e dair çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Bilim adamları, şimdiye kadar keşfedilen hemen hemen her mumyayı açarak, geleneksel defin uygulamaları ve benzersiz yüz özellikleri gibi şeylere dair kayda değer kanıtlar buldular. Ancak 1881'de keşfedilen hükümdar Amenhotep I'in kalıntıları üç bin yıl boyunca, şaşırtıcı durumlarıyla oynanma korkusuyla dokunulmadan bırakıldı.

Araştırma ekibi, bir tür X-ışını görüntüleme işlemi olan bilgisayarlı tomografi görüntüleme (CT) kullanarak Amenhotep I'in vücudunu dijital olarak mezardan çıkardı. Salı günü Frontiers in Medicine dergisinde çabaları hakkında bir çalışma yayınladılar.

British Museum'da sergilenen bu hayvan mumyaları ve lahitler gibi diğer mumyaların yüzeyinin altında ne olduğunu ortaya çıkarmak için benzer teknikler kullanıldı. 2016'da bilim adamları, Mısır'ın Krallar Vadisi'ndeki Kral Tutankhamun'un mezarını X-ışını benzeri bir prosedür olan radar taraması ile inceledi.

