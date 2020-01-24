36 Yıl Önce Bugün İlk Macintosh Tanıtıldı

Bundan tam 36 yıl önce ilk Macintosh, eski Apple CEO'su Steve Jobs tarafından tanıtıldı.

İlk Macintosh 36 Yıl Önce Duyuruldu!

24 Ocak 1984'te eski Apple CEO'su Steve Jobs, Apple'ın California'daki yıllık hissedar toplantısında ilk Macintosh'u duyurdu. 9 inç siyah beyaz ekrana sahip olan ilk Macintosh, 8MHz Motorola 68000 işlemciden güç almaktaydı. 128 KB RAM'e sahip olan ilk Macintosh 3,5 inç disket sürücü ile gelmekteydi.

2,495 dolar fiyat etiketine sahip olan ilk Macintosh, 17 kilogram ağırlığındaydı. Cihaz, Apple tarafından IBM'in kişisel bilgisayar pazarındaki hakimiyetinin üstesinden gelmek ve kişisel bilgisayar endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya devam etmek için tanıtıldı. Macintosh Mayıs 1984'e kadar 70.000 adet sattı ve bu Apple için büyük bir satışa rakamıydı.