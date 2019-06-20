360 Derece Kameralı Robot Polis Devriye Gezmeye Başladı

Bir süre önce kamuoyuna sunulan HP Robocop isimli robot polis ilk devriyesine başladı. Los Angeles şehrindeki Salt Lake Parkı bölgesinde devriye gezmeye başlayan robot polisin özellikleri de kendisi kadar dikkat çekiyor.

Huntington Belediyesi ve polis teşkilatının ortak çabaları sonucunda üretilen ve HP Robocop ismi verilen robot polis, test devriye görevlerine başladı. Los Angeles'in Salt Lake Parkı'nda dolaşan HP Robocop, FullHD kamerası ve 360 derece dönebilen başlığı sayesinde etrafındaki tüm nesneleri gözlemleyebiliyor.

HP Robocop Yaygınlaşacak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Huntington Belediye Başkanı Karina Macias, yakın zamanda daha fazla HP Robocop kullanabileceklerini söyledi. Özellikle gece denetimlerinde daha fazla öne çıkacağı ifade edilen HP Robocop hakkında şunları dile getirdi:

"Polis memurlarına yardımcı olacağı için çok mutluyum. Bu şehrimiz için çok büyük bir başarı ve teknoloji için önemli bir gelişme. HP Robocop gerçekten çok etkileyici bir robot ve toplumun güvenliğine sağlayacağı katkıları görmek için sabırsızlanıyorum."

Polis Memurları da Robotlara Güveniyor

Robotun üzerinde yer alan sensörler sayesinde merkeze uyarılar gönderdiği vurgulanırken polis müdürü Cosme Lozano da "HP Robocop´u aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. HP Robocop sayesinde polis memurları kamu yararına çalışmak için daha fazla zamana sahip olacaktır. Robotun bize uyum sağlayacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.