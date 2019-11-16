37. Altın Joystick Ödülleri Sahiplerini Buldu

1983 yılından bu yana düzenlenen Altın Joystick Ödülleri, oyun dünyasının prestijli organizasyonlarından bir tanesidir. Oylamalar bir süre öncesine kadar sadece İngiliz halkı tarafından yapılıyordu ama internet kullanımının iyiden iyiye yaygınlaşmış olması neticesinde, artık her yerden oylama yapılabiliyor. Bu yıl otuz yedincisi düzenlenen Altın Joystick Ödülleri için oylamalar Ekim ayının sonlarına doğru tamamlanmıştı. Dün ise özel bir canlı yayın gerçekleştirildi. Yapılan oylamalar neticesinde birçok farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi Oyun Donanımı, En İyi Sanal Gerçeklik / Arttırılmış Gerçeklik Oyunu, Yılın PC Oyunu, Yılın PlayStation Oyunu, Yılın Xbox Oyunu, Yılın Nintendo Oyunu ve En İyi Oyun Genişlemesi dahil toplamda yirmi dört farklı kategori ve bu kategorilerde de birçok aday bulunuyordu.

Londra şehrinde düzenlenen törende Yılın Nihai Oyunu ödülünü Resident Evil 2 (2019) kazanırken, Yaşam Boyu Başarı ödülü ise Yu Suzuki'nin ellerinde yükseldi. Törende ayrıca Yılın PC Oyunu World of Warcraft Classic, Yılın PlayStation Oyunu Days Gone, Yılın Nintendo Oyunu Super Smash Bros. Ultimate ve Yılın Xbox Oyunu Gears 5 seçildi.

Ödül kazananların tam listesi şöyle: