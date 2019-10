37. Golden Joystick Awards için Oy Kullanın Ücretsiz Ebook Kazanın

İlk olarak 1983 yılında düzenlenen Golden Joystick Awards, bu sene otuz yedinci ayağıyla yoluna devam ediyor. Esasen İngiltere içinde düzenlenmiş olsa da artık dünya genelinde bir oylama yapılabiliyor.

Oylamanın halen açık olduğu sayfada En İyi Hikaye Anlatımı, En İyi Bağımsız Oyun, En İyi Oyun Donanımı, En İyi Sanal Gerçeklik / Arttırılmış Gerçeklik Oyunu, Yılın PC Oyunu, Yılın PlayStation Oyunu, Yılın Xbox Oyunu, Yılın Nintendo Oyunu ve En İyi Oyun Genişlemesi dahil toplamda on yedi farklı kategori ve bu kategorilerde de birçok aday bulunuyor.

Yapılacak oylamaların neticesinde kazananlar ise 15 Kasım 2019 tarihinde yapılacak canlı yayın sırasında ödüllerini alacaklar. Ancak ödül kazananlar sadece bu kategorilerden seçilecek olanlar olmayacak. Eğer oylamaya katılırsanız, $9.99/£9.99 değerinde elektronik kitaplardan birine ücretsiz sahip olabileceksiniz. Elektronip kitaplar, The Ultimate Guide To Minecraft (Volume 25), Retro Gamer Annual 2019, PC Gamer Annual 2019, The Ultimate Guide to Metal Gear Solid, Edge Annual 2019 ve The Complete Guide to Fortnite Battle Royale (1st Edition) olmak üzere sıralanıyorlar.

Oy verebileceğiniz kategorilerin listesi şu şekilde: