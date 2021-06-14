372 Yeni Ötegezegen Adayı Keşfedildi

Yeni izlenen bir yöntem ile 372 yeni ötegezegen adayı daha keşfedildi. NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Kepler Uzay Teleskobu ile toplanan verileri inceleyen bilim insanları, daha fazla ötegezegene erişme şansı elde etti.

Ötezegen araştırmacıları için kilit bir görev olan Kepler Uzay Teleskobu, ilk olarak 2009'da fırlatılmış ve 2013 ila 2018 yıllarında 200 bin yıldız gözlemlemişti. Teleskobun misyonu, Samanyolu'ndaki yıldızların hangi bölümünün Dünya büyüklüğünde gezegenlere sahip olduğunu yani yaşanabilir bölgeleri tespit etmekti.

Gezegenler üzerinde çalışan yüksek lisans öğrencisi Jon Zink, Amerikan Astronomi Derneğindeki konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Kepler dört yıl boyunca gök adanın bir kısmını inceleyerek yaşanabilir bölgedeki gezegenleri aradı. Bu verileri inceleyerek gezegenlerin periyodu ve yarıçapı hakkında bilgi elde ettik. Keşfedilen gezegenlerin çoğu Dünya'dan biraz daha büyük, Neptün'den biraz daha düşüktü."

Kepler, ötegezegen araştırmalarında yeni bir boyut açacak inanılmaz bir şey keşfetmişti. Bu, 2 bin 300 ötegezegendi fakat teknik bir arıza meydana gelmişti. Bu arızaya değinen Zink, "Uzay aracının artık o yere odaklanamamasına neden olan bir arıza vardı, bu nedenle galaksinin diğer bölgelerine yöneldi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, K2 görevi sayesinde galaksinin farklı kısımlarını ve farklı yaş ve kütlelerdeki yıldızları kısa bir süreliğine de olsa inceleme şansı elde etti. Kepler'in kullanılamaz hale geldiği 2018 yılının sonuna doğru 100 binden fazla yıldız izlendi.

K2 verilerinin ötegezegenleri otomatik olarak bulması imkansıza yakındı çünkü gürültü oranı çok yüksekti. Ötegezegen araştırmacılarının verileri bu nedenle kendilerinin incelemesi gerekti. Bu bir noktaya kadar işe yaradı. Zink, "Verilerin insanlar tarafından incelenmesi ile 889 yeni ötegezegen adayı tespit edildi" dedi.

372 Yeni Ötegezegen Adayı Daha Bulundu

Zink'e göre araştırmacıların istediği elde edilmişti ama onların amacı süreci tamamen otomatik hale getirmekti. K2 verilerini daha verimli şekilde incelemek için araştırma başlatan ekip, 372 adet daha ötegezegen adayı bulunduğunu söyledi.

Zink, "Kodumuz keşif işlemini daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde yapabiliyor. Birkaç senedir bilinen veriler sayesinde 372 tane daha ötegezegen adayı bulduk. Öylece durmuş ve keşfedilmeyi bekliyorlardı" dedi.

Forbes'taki habere göre araştırma ekibinin izlediği yeni yöntem sayesinde 18 yıldız sistemi daha tespit edildi.

Zink, konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: