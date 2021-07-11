3800 PS4'lük Kripto Çiftliği, Elektrik Hırsızlığından Kapatıldı

Ukrayna'da 3800 adet PS4 ile kripto çiftliği kurulduğu ortaya çıktı. Vinnytsia kentine kurulan kripto para madeni, elektrik hırsızlığı suçuyla kapatıldı. 3800 adet PS4'e ise el konuldu.

Ekran kartı pazarı yavaş yavaş stoklarını normal seviyeye getirmeye başlarken bir grup kripto para madencinin, kripto para üretmek için Sony'nin oyun konsoluna yöneldiği gözlemlendi.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) 8 Temmuz tarihli açıklamasına göre, yasa dışı kripto para çiftliği Vinnytsia kentindeki eski bir depoda kuruldu. Söz konusu madencilik operasyonun Kiev'in sakinleri tarafından kurulduğu bildirildi.

"Ön tahminlere göre, devletin aylık kayıpları 5 ila 7 milyon Ukrayna grivnası (yaklaşık 186.200 ila 259.300 dolar) arasında değişiyor. Ancak bu tür yasa dışı faaliyetler elektrik kesintilerine ve diğer insanlarım elektriksiz kalmasına yol açabilir" denildi.

3800 adet PS4 ile kripto çiftliği kurdular

SBU tarafından sağlanan fotoğraflardan bu konsolların, orijinal PS4'ün üç yıl önceki (2016) yenilemesi olan PS4 Slim çeşidine ait olduğu görülüyor. Çoğunlukla yeni oyunlar için modası geçmiş sayılan bu ürünlerin, kolay bir şekilde tedarik edilmesi hiç de şaşırtıcı durmuyor.

PS4 Slim, temel PS4'ten daha verimli çalışıyor olsa da daha hızlı değil. Kripto para madenciliğinde ise ne tür bir performans elde edebileceğini tahmin etmek zor. Ancak PS4 Pro'daki GPU'nun AMD RX 480'in daha düşük bir türevi olduğunu göz önünde bulundurursak Ethereum madenciliği için oldukça verimsiz çalıştığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Ethereum madenciliği genellikle hesaplama performansından daha çok bellek bant genişliğine bağlıdır. Temel PS4 ve Slim versiyonunda paylaşımlı 8 GB GDDR5 bellek bulunur ve 176 GB/sn hızda çalışır. Bu, Pro modelinin 217,6 GB/sn'den ve masaüstü muadillerinin 256 GB/sn'den daha az, ancak konsolla ilgili tartışmalarda sıklıkla bahsedilen TFLOPS gibi diğer ölçümlerde olduğu kadar geride değil.

Her iki durumda da, özellikle kullanımdaki çok sayıda konsol göz önüne alındığında, madencilerin PS4'ü hız veya verimlilikten ziyade fiyatlandırması ve bulunabilirliği için kullandıklarını söylemek mümkün.

Ayrıca daha önce bozulan bazı madencilik operasyonları gibi, Vinnytsia elektrik şebekesinden elektriğini kaçak bir şekilde kullandıklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle fazla güç tüketmesinin endişe yaratması pek olası değildi.