3B Platform Oyunu Pumpkin Jack Geliyor

Headup Games ve Nicolas Meyssonnier, yeni Pumpkin Jack oyununu duyurdular. Şimdilik net bir çıkış tarihi yok ama bu yılın son çeyreğinde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak.

Eğer MediEvil ve Jak & Daxter hoşunuza gitmişse, Pumpkin Jack oyununa da bir şans verebilirsiniz. Unreal Engine ile geliştirilen oyunda yine iyi taraf ile kötü tarafın mücadelesine ortak olacaksınız.

Hikayenin merkezinde Boredom Kingdom (Can Sıkıntısı Krallığı) var. Her ne kadar monoton bir hayat sürülüyor olsa da halk bu durumdan şikayetçi değildir. Ne var ki, Devil tarafından krallığın üzerine salınan Curse of the Eternal Night ile Boredom Kingdom artık kargaşa, işkence ve katliamın kol gezdiği bir krallık haline geliyor. Hal böyle olunca, halk da çareyi kurtarıcı olacak büyücüyü çağırmakta buluyor. Ne var ki buna engel olmak isteyen Devil ise karşı hamle olarak Pumpkin Jack'i çağırıyor. Pumpkin Jack olarak amacınız, büyücünün ordularına karşı savaşmak ve sonunda da büyücüyü ortadan kaldırmak olacak. Diğer bir deyişle, bu defa kötü tarafta yer alacak ve kötülüğün kazanması için mücadele edeceksiniz.

Hikayenin akışı boyunca yeni yeni silahlar açabiliyorsunuz. Öte yandan size rehberlik edecek baykuş ve uzak mesafeli saldırılarda yardımda bulunacak karga dostunuzuna ek olarak fizik etkilerine, yer çekimine ve yansımalara dayalı bulmacaların olacağını da söyleyelim. Her bir bölümde yeni meydan okumalar sizi bekleyecek.

Eğer Steam kullanıcısıysanız, şu anda oyunun demosunu sayfası üzerinden indirebilir ve çıkışından önce deneyebilirsiniz.