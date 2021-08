3D Baskılı Roket Terran 1 Fırlatma Tarihi Ertelendi

Dünyada bir ilk olan tamamen 3D baskılı roket Terran 1'in fırlatma tarihi, Relativity Space tarafından paylaşılan bir tweete göre ertelendi. Roketin bu yıl içerisinde tanıtılması beklenmiyor. Şirket, paylaşmış olduğu tweette yeni tarihe de yer verdi.

Erteleme duyurusu, Relativity'nin yine Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Terran 1'in kışa doğru fırlatılacağını söylemesinden sadece iki ay sonra yapıldı. Roketin herhangi bir ağırlıkta yük taşıması planlanmıyor. 2022 yılının haziran ayında yapılacak ikinci fırlatmada ise roket NASA'nın CubeSat'ı Dünya'nın yörüngesine taşıması bekleniyor.

Tweete göre roketin fırlatılma tarihi 2022 yılına ertelendi. Fırlatma sürecinin bir sonraki yılın başlarında başlatılması planlanıyor.

Şirketin bir sözcüsü, TechCrunch'a fırlatma tarihinin ertelenmesinin sadece bir sebebi olmadığını söyledi. Sözcü, "Relativity, geçtiğimiz yıl boyunca Terran 1'in yapısında iyileştirmeler yaptı. Yepyeni bir motor geliştirdi ancak koronavirüs süreci biraz yavaşlattı. Şirket, ortakları ile daha iyi koordine olabilmek için lansman tarihini 2022'nin başına güncelledi" dedi.

A few updates on #Terran1:



✅We're excited to share that Stage 2 passed cryo pressure proof + hydro mechanical buckling test on our structural test stand. Up next: S1 structural testing!



✅Terran 1’s demonstration launch is now set for early 2022 from Cape Canaveral LC-16. pic.twitter.com/nrv1mUCl2t