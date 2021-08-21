3D Baskılı Roket Terran 1 Fırlatma Tarihi Ertelendi

Dünyada bir ilk olan tamamen 3D baskılı roket Terran 1'in fırlatma tarihi, Relativity Space tarafından paylaşılan bir tweete göre ertelendi. Roketin bu yıl içerisinde tanıtılması beklenmiyor. Şirket, paylaşmış olduğu tweette yeni tarihe de yer verdi.

Erteleme duyurusu, Relativity'nin yine Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda Terran 1'in kışa doğru fırlatılacağını söylemesinden sadece iki ay sonra yapıldı. Roketin herhangi bir ağırlıkta yük taşıması planlanmıyor. 2022 yılının haziran ayında yapılacak ikinci fırlatmada ise roket NASA'nın CubeSat'ı Dünya'nın yörüngesine taşıması bekleniyor.

3D Baskılı Roket Terran 1 Fırlatma Tarihi Ne Zamana Ertelendi?

Tweete göre roketin fırlatılma tarihi 2022 yılına ertelendi. Fırlatma sürecinin bir sonraki yılın başlarında başlatılması planlanıyor.

Şirketin bir sözcüsü, TechCrunch'a fırlatma tarihinin ertelenmesinin sadece bir sebebi olmadığını söyledi. Sözcü, "Relativity, geçtiğimiz yıl boyunca Terran 1'in yapısında iyileştirmeler yaptı. Yepyeni bir motor geliştirdi ancak koronavirüs süreci biraz yavaşlattı. Şirket, ortakları ile daha iyi koordine olabilmek için lansman tarihini 2022'nin başına güncelledi" dedi.

A few updates on #Terran1:



✅We're excited to share that Stage 2 passed cryo pressure proof + hydro mechanical buckling test on our structural test stand. Up next: S1 structural testing!



✅Terran 1’s demonstration launch is now set for early 2022 from Cape Canaveral LC-16. pic.twitter.com/nrv1mUCl2t — Relativity Space (@relativityspace) August 20, 2021

Terran 1, fırlatma işleminin gerçekleştirilmesi ile fırlatılan ilk 3D baskılı roket olacak. Relativity teknolojisi, yatırımcıların ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Öyle ki bu yaz 650 milyon dolarlık bir yatırımın ardından değeri 4,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, Terran 1'e ek olarak Terran R adını verdiği ikinci bir roket geliştirmeyi hedefliyor. Bu roketin yeniden kullanılabilir, ağırlığa karşı dayanıklı olması planlanıyor. Bu roketin fırlatılma tarihinin ise 2024'e denk gelmesi isteniyor.

Uzayda Parçalanan Yunhai 1-02'nin Gizemi Çözüldü

Uzay Gücü sensörleri, Mart ayı ortasında Yunhai 1-02 adlı Çin uydusunun parçalanmasından kaynaklanan yeni enkaz tespit etmişti. ilk olarak 2019'da piyasaya sürülen Yunhai 1-02, nispeten yeni olduğundan kendi kendine parçalanmayacak kadar dayanıklıydı.

Uzay Gücü, uzay enkaz kataloğunu cumartesi günü güncelledi. 1996'da fırlatılan Rus Zenit-2 roketinin parçası olan Object 48078 artık özel bir notla listeleniyor: "Uyduyla çarpıştı."

McDowell bu yeni listeyi fark etti ve Twitter üzerinden paylaştı. Yörünge verilerini gözden geçirdi ve Rus roket yığınının, Çin uydusu Yunhai 1-02'nin tam olarak Yunhai'nin dağıldığı gün ve saatte birbirinden 1 kilometre yakın mesafeden geçtiğini buldu.