3D Yazıcı İle Yapılan Dünyanın En Büyük Evi

Herkesin geleceğin teknolojisi olarak kabul ettiği 3D yazıcılar giderek daha fazla sektörde hakimiyet kuruyor. Son olarak bir inşaat şirketi 3D Yazıcı kullanarak dünyanın en büyük evini yaptı. İşte 3D yazıcılar ile ilgili bu ilginç haberimizin detayları.

Dubai'de 640 metrekarelik bir alanda 9,5 metre yüksekliğe ulaşan bir ev inşa edildi. Bu bina küçük olmasına rağmen son derece ilginç bir özelliği kendi bünyesinde barındırıyor. Robotik inşaat şirketi Apis Cor tarafından inşa edilen ve 3 boyutlu yazıcı ile yazdırılan bu ev, gelecekte yapılacak olan evlerin önünü açacak.

3D yazıcı ile yapılan evler yaygınlaşacak

Apis Cor'un, 3 boyutlu yazıcısını inşaat şantiyesinde hareket ettirmesi açıkçası pek kolay olmadı. Bunu yapmak için vinç kullanıldı ve böylece üç boyutlu yazıcıların daha rahat hareket etmesi sağlandı.

3D yazıcı ile basılmış kolon kalıpları, beton ve betonarme demiri sayesinde daha da güçlendirildi. Apis CEO'su ve kurucusu Nikita Cheniuntai, projenin benzersiz olduğunu ve ilerleyen yıllarda çok daha farklı işlerin önünü açacağını ifade etti. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi muhtemelen uygun fiyatlı evlerin yapımında kullanılacak. Özellikle dar gelirli kişilerin ev sahibi olması için bu evlerin tercih edilmesi bekleniyor.

3D yazıcı ile organ üretimi bile gerçekleşmişti. Kısa bir süre içerisinde, bu teknolojinin çok daha farklı alternatifler üretmeye başladığını görebiliriz. Örneğin daha şimdiden 3D yazıcı ile Mars kolonisi kurulması planlanıyor. Bu bile üç boyutlu yazıcı teknolojisinin nasıl bir ivme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.