Bilim Adamları 3D Yazıcıda Topraktan Bina Üretti

Bilim adamları, inşaat endüstrisinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledikleri toprağı kullanarak daha yeşil binalar için 3d yazıcıda toprak bina ürettiler.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 3d yazıcıda toprak bina teknolojisi, karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan betona karşı daha sürdürülebilir bir alternatif olacak şekilde tasarlandı.

Texas A&M Üniversitesi'nde malzeme bilimi mühendisliği profesörü olan Sarbajit Banerjee, 3D yazıcının tüm mimari cepheleri basmaya izin veren çok yönlülüğü sağladığını ancak bu tür yapıların mevcut bina düzenlemelerini karşılamasının önemli bir zorluk olmaya devam ettiğini söyledi.

"3d yazıcıda toprak bina üreterek bu malzemelerin kullanılması, beton evler yerine yerel iklimlerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış tasarımların önünü açacaktır. Bunu, dünyadaki yeşil binalara aç, onurlu yaşam alanları sağlamanın bir yolu olarak görüyoruz."

3D yazıcıda toprak bina sayesinde Mars'ta bile ev kurabiliriz

Tüm bunların haricinde 3d yazıcıda toprak bina üreterek yerel malzemelerin kullanımı, betonun uzun mesafelere taşınma ihtiyacını azaltacak ve binaların çevresel etkilerini daha da azaltacaktır. Zorlu ortamlarda da topraktan bina üretilmesi mümkün olabilir.