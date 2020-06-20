3D Yazıcılar Rüzgar Tribünleri Yapacak! Enerjiye Dev Yatırım

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen General Electric Company (GE) sayesinde 3D yazıcılar rüzgar tribünleri yapacak. Bu sayede GE, üç boyutlu yazıcılarla 160 metre yüksekliğinde, 5.0 megawat (MW) gücünde, rüzgar türbinleri tasarlayabilecek.

Standart rüzgar türbinlerinin üretebileceği elektrik miktarından %33 daha çok elektrik enerjisi üretebilme imkanı ortaya çıkacak. Böylece hem daha yüksek bir elektrik enerjisi üretirken, aynı zamanda Maliyet azaltılmış olacak.

3D yazıcılarla rüzgar türbinleri dünyanın heryerine yaygınlaşacak

Önemli bir aşamaya kısa süre içerisinde ulaşmayı planlayan şirket; inşaat sektörüyle de işbirliği yaparak, bu konuda geliştireceği üç boyutlu yazıcının yanında, inşaat malzemelerini dünyanın her yerine ulaştırmayı düşünüyor. Böylece üç boyutlu teknolojiler sadece rüzgar tribünleri için kullanılmayıp diğer sektörlere de yayılacak.

Şirketin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Daha yüksek rüzgar tribünlerinin üretilmesinin arkasındaki bilims oldukça açıktır. Dha yüksek düzeylere ulaşabilen rüzgar tribünleri, daha istikrarlı ve daha güçlü rüzgar akımlarına erişebilirler. Ortalama bir 5MW gücünde, 80 metre yüksekliğinde bir rüzgar tribünü yılda 15.1 gigawat saat (GWh) elektrik enerjisi üretebilirken, aynı tribünün 160 merte yükseğe erişebilmesini sağlarsanız, bu üretim miktarı 20.2 GWh düzeyine yükselir. Bu da, 4,200 konut yerine 5,600 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilmek anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

3D teknolojileri açısından bu hamlenin kritik öneme sahip olduğu düşünülüyor. Sizce bu tür teknolojiler Türkiye'de de yaygınlaşabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.