3D Yazıcıyla Yapılan Eklenti Telefonları Mikroskoba Çeviriyor

Çalışmalarını Avustralya’da sürdüren bilim insanları, harici eklentilere gerek kalmaksızın telefon kameralarını mikroskoba çevirmeyi başaran bir eklenti geliştirdiklerini açıkladılar.

Avustralya Araştırma Konseyine (ARC) bağlı Nano Ölçekli Biyofotonik Mükemmeliyet Merkezi (CNBP) araştırmacılarının ürettiği cep telefonu eklentisi, mikroskobik organizmaların, hayvan ve bitki hücrelerinin, kan hücrelerinin, hücre çekirdeğinin ve benzer yapıların, milimetrenin 1/200'ü ölçeğine kadar görüntülenmesini sağladı.

Bugüne kadar akıllı telefonlarla birlikte kullanılmak üzere çeşitli mikroskoplar üretilmiş; ancak bunların çoğu LED ışıklar, güç kaynakları ya da buna benzer ekstra destekler sayesinde görüntüleme yapabilir şekilde tasarlanmışlardı. Avustralya’da üretilen mikroskop ise 3D yazıcıdan çıkarmak suretiyle kullanılabilir hale gelmesiyle rakiplerinin bir hayli önüne geçerken, 1/200 milimetre ölçeğine kadar yakınlaşabilmesiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Projenin baş tasarımcısı Dr. Anthony Orth: “Neredeyse tüm akıllı telefon kameralarıyla çalışan, telefonlardaki dahili aydınlatmalardan yararlanan, basit bir cep telefonu mikroskobu tasarlamayı başardık.” dedi. Bu açıklamayla birlikte eklentinin her türlü saha çalışmasında kolaylıkla kullanılabilecek düzeyde performans verdiğini söyleyen Orth, yapılacak geliştirmelerle daha efektif bir ürün ortaya çıkarmak için uğraştıklarını dile getirdi. Hastanelerden uzakta ve kısıtlı imkanlarla yapılması gereken kan testlerinde rahatlıkla tercih edilebilecek bu mikroskobun detayları ise Scientific Reports dergisinde yayınlandı.